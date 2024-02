Potresna ispovijest Nagelsmana: Otac je izvršio samoubistvo, radio je za tajnu službu!

Selektor Njemačke otkrio malo poznate detalje o svojoj najbližoj porodici.

Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački selektor Julijan Nagelsman iznio je u javnost potresnu životnu ispovijest. Otkrio je da je njegov otac oduzeo sebi život radeći za tajnu službu prije 16 godina. Bivši trener Bajerna, a sada predvodnik "pancera" bio je te 2007, u trenutku očevog samoubistva na kursu za trenere. Tokom čitavog djetinjstva mislio je da je njegov otac vojno lice, a ne kontraobavještajno lice.

"Nije mi dozvoljeno da kažem ništa više od ovoga i zapravo i ne znam sve o tome šta je uradio. Bez obzira, nije bio službenik. Imao sam 15 ili 16 godina kada mi je rekao. Često bi to pominjao na putu od Landsberga, gdje je živio, do Minhena. Poslije je bilo zaista minimalno priče o tome. Nije mu bilo dozvoljeno da priča o tome. Postojao je i razlog zbog kojeg je govorio da mu je previše svega. Nije dijelio svoje brige sa posla sa nama, Na kraju, to je stavilo ogroman teret na njega".

Nagelsman je rođen 1987. godine u Landsbergu, u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, igrao je fudbal i kao profesionalac za Minhen 1860 i Augsburg, ali je završio karijeru 2006. poslije teške povrede meniskusa, pa je 2008. postao skaut. Šef stručnog štaba prvi put je postao u Hofenhajmu 2016, sa samo 29 godina, a sav fudbalski talenat i znanje pokazao je u RB Lajpcigu od 2019. do 2021, što mu je i bilo "pozivnica" za Bajern, u kojem se ipak nije dugo zadržao (2021-23). Potom je preuzeo Njemačku prošle godine i vodiće je na Evropskom prvenstvu na ljeto - baš u Njemačkoj.

Izvor: Bernd Feil / M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

"Bilo mi je teško da se izborim sa razlozima zbog kojih je oduzeo sebi život. Otac nije ostavio oproštajnu poruku, nije bilo objašnjenja. Ipak, način na koji je izvršio samoubistvo pokazao je da je potpuno jasno odlučio da bi to trebalo da uradi. Bio je to zaista us*an osećaj za porodicu, ali pomoglo mi je da znam da je zaista htio da umre i to nije bio određeni signal ili poziv za pomoć. Mislim da moram da poštujem takvu odluku".

"Moj otac bio je zaista veoma zabavan tip, zbijao je šale i uvijek se smijao, volio je da bude sa prijateljima, da svira gitaru i uvijek je pjevao. Ali mislim da je (njegovo samoubistvo) bilo posljedica toga da je previše radio i da je bio u opšte lošem sanju. Na kraju života se već bio promijenio, pritisak njegove karijere bio je očigledan", rekao je Nagelsman za "Špigl".

Govorio je mladi trener i o rastanku sa Bajernom.

"Doveli su me uz obećanje da ću moći da promijenim stvari. Postoje klubovi koji ti daju vrijeme, Jirgen Klop je bio u Liverpulu pet godina prije nego što je postao šampion prvi put. Pep Gvardiola osvojio je Ligu šampiona poslije sedam godina u Mančester sitiju. Treneri u Bajern Minhenu nemaju toliko vremena da razvijaju nešto", objasnio je Nagelsman.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

