Manifestacija "Dan fudbala Republike Srpske": Poznat spisak nominovanih

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske održana je sjednica Stručnog žirija 13. izdanja manifestacije "Dan fudbala Republike Srpske", koju organizuju Fudbalski savez Republike Srpske i Sportski žurnal.

Članovi ovog tijela razmatrali su, i analizirali, učinak pojedinaca u minuloj 2023. godini i noviminovali su po tri kandidata za pet redovnih priznanja: najbolji fudbaler, trener, fudbalski radnik, sudija i najperspektivniji igrač.

"Napravili smo prvi korak ka konačnom cilju, a to je proglašenje laureata. U svakoj kategoriji sveli smo konkurenciju na po tri imena, kako bismo efektije mogli da radimo. Do finalnog dana, kada će da budu objelodanjena imena dobitnika priznanja, Žiri će svakodnevno da razmatra sve reference, rezultate i da donese odluke vodeći se objektivnošću i argumentacijom. Imamo mnogo posla, ne i dovoljno vremena tako da moramo da budemo efikasni u radu i da donesemo ispravne odluke, da priznanja pripadnu onima koji to zaista i zaslužuju", rekao je Dragiša Ćorsović, predsjednik Stručnog žirija i novinar Sportskog žurnala.

Posebnu pažnju privlače nagrade internacionalnog karaktera - za životno djelo "dr Milan Jelić", Zlatna povelja "Miljan Miljanić" i priznanje ambasador fudbala "Mihajlo Andrejević Andrejka".

"Ove nagrade koje tradicionalno izazivaju najviše pažnje, dodjeljuju se po prijedlogu Fudbalskog saveza Republike Srpske. I ove godine nastojaćemo da dođu u ruke eminentnih fudbalskih radnika i onih pojedinaca koji su ostavili dubok i upečatljiv trag u fudbalu. Želimo da na visokom nivou organizujemo svečanost i da još jednom. Očekujemo goste iz regiona, sa svih strana", istakao je Dejan Lukendić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Manifestacija, 13. po redu, "Dan fudbala Republike Srpske" biće održana u četvrtak, 14. marta 2024. godine u Кoncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci s početkom u 12 časova.

NOMINOVANI КANDIDATI

NAJBOLJI FUDBALER “VELIMIR SOMBOLAC”

1. Miloš Perović (BSК, Banjaluka)

2. Dejan Vidić (Sloga Meridian)

3. Nemanja Pekija (Rudar Prijedor)

NAJPERSPEКTIVNIJI IGRAČ “SRĐAN КAČAR”

1. Savo Šušić (Borac, Banjaluka)

2. Siniša Ristić (Sloga Meridian)

3. Armando Bobaj (Кozara, Gradiška)

NAJBOLJI FUDBALSКI RADNIК “ILIJA PANTELIĆ”

1. Vladimir Rosić (Banjaluka)

2. Igor Radeljić (Laktaši)

3. Nedeljko Ćorić (Bijeljina)

NAJBOLJI TRENER “ILIJA MILJUŠ”

1. Marko Jovanović (Velež, Nevesinje)

2. Velibor Đurić (Radnik, Bijeljina)

3. Miljan Bajić (Laktaši)

NAJBOLJI SUDIJA “RATКO КRAGULJ”

1. Vesna Miletić (Pale)

2. Dragan Кesić (Gradiška)

3. Stefan Bokić (Bileća)

