"Treće mjesto je strateški cilj!" Prvenstvo jedina nada Borca za Evropu: To je opcija koja nam je ostala!

Pred crveno-plavima je još 11 svojevrsnih "finala" kako bi predstojećeg ljeta ponovo zaigrali na evropskoj sceni.

Banjalučki Borac je na bolan način eliminisan iz Kupa BiH, te je sada jedina šansa za novi plasman na evropsku scenu ostalo takmičenje u m:tel Premijer ligi BiH.

Do kraja prvenstva preostalo je još 11 kola, odnosno kompletan treći krug, a prvi naredni rival Banjalučanima biće Leotar, povratnik u elitni rang, koji je aktuelnom šampionu ove sezone već "otkinuo" četiri boda.

"Za nas je sada bitno da se mentalno vratimo na pravi kolosijek. Igrali smo već dvije nezgodne utakmice protiv Leotara, oba puta smo remizirali, tako da imamo maksimalan respekt prema rivalu. Znamo da su se pojačali dosta u ovom prelaznom roku, tako da je to jedna nova ekipa, uz novog trenera. Do nas je sad ponovo da shvatimo da u Kupu više nismo, jedina opcija koja nam ostaje jeste prvenstvo. Bitno je da držimo to odstojanje sa četvrtim mjestom. Naravno, jedini rezultat koji nam odgovara kući protiv Leotara jesu tri boda", istakao je trener crveno-plavih Nemanja Miljanović na konferenciji za novinare u Trofejnoj sali.

Igrački kadar pred okršaj sa Trebinjcima je prilično povoljan.

"Imamo problema sa Cucinom zbog povrede u posljednjoj utakmici, vidjećemo da li je u opciji za nedjelju. Mols ima kartone, vraćaju se Cvijanović i Brkić, ostatak igrača je tu na raspolaganju."

Pred početak polusezone, sav fokus u banjalučkom taboru bio je usmjeren na osvajanje Kupa BiH i zauzimanje drugog mjesta u prvenstvu.

Prvi neće biti ostvaren, drugi je još "živ".

"Cilj je bila Evropa, da li kroz Kup ili prvenstvo. Trenutno nam je cilj najbolji mogući plasman. Prevashodno, želimo da zadržimo treće mjesto, a da napadamo drugo. Kad je u pitanju prvo, znamo i sami da je nemoguće. Drugo mjesto nije, treće je strateški cilj."

Leotar se bori za opstanak, tako da, prema riječima prvotimca Borca Aleksandra Vojnovića, ekipu ne očekuje nimalo lagan zadatak.

"Odigrali smo sa njima dvije utakmice koje su završene neriješeno, tako da ulazimo maksimalno motivisano i spremno u ovaj meč. Odgovaraju nam samo tri boda, ispali smo iz Kupa, tako da nam za Evropu ostaje borba kroz prvenstvo i sigurno da će u nedjelju, ko god bude igrao, dati svoj maksimum da ostvarimo pobjedu i držimo Sarajevo na sigurnom odstojanju", istakao je Vojnović, koji je u četvrtak, na manifestaciji pod nazivom "Dan fudbala", proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske u godini iza nas.

"Jedna lijepa nagrada za mene i lijep motiv za dalji rad u budućnosti. Sigurno ću dati sve od sebe da u budućnosti budem još bolji i nadam se da ću u Borcu ostvariti još više uspjeha", zaključio je Vojnović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 23. kolo

Subota:

Zrinjski – Radnik (19.00)

Nedjelja:

Sarajevo – Posušje (13.00)

Tuzla siti – Rudar Prijedor (15.00)

Borac – Leotar (17.00)

Željezničar – Velež (19.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg – Sloboda (18.00)

