"Falio je drugi gol da se odlijepimo": Miljanović nakon bolne eliminacije Borca - Sav fokus na nedjelju i Leotar!

"Kup BiH je završena priča, okrećemo se prvenstvu i prvoj narednoj utakmici", istakao je strateg crveno-plavih.

Poslije drame, u polufinalu Kupa BiH igraće fudbaleri Tuzla sitija.

Borac je, nakon tušanjskih 0:1, imao minimalnu prednost i u Banjaluci sve do polovine drugog poluvremena, a onda timu Husrefa Musemića dopustio da postigne dva brza gola, te odvede meč u penale, u kojima je, takođe, pokazala više prisebnosti i koncentracije.

"Bilo je neizvjesno, pogotovo što je takav protivnik kao što je Tuzla siti. Mislim da smo odigrali dobru i kvalitetnu utakmicu, kreirali dosta prilika, poveli 1:0. Falio nam je taj drugi gol da se odlijepimo, međutim nismo uspjeli. Dozvolil smo Tuzla sitiju da olako uđe u utakmicu, da postigne dva brza gola i preokrene tok utakmice, gdje smo mi možda u tom momentu pali, da bismo u posljednjih petnaestak minuta imali inicijativu, stvorili i tu par prilika koje smo mogli da krunišemo pogotkom. Međutim, danas nije išlo, oni su imali jako raspoloženog golmana. Treba im čestitati na prolasku i poželjeti sreću u daljem takmičenju, a mi se okrećemo Leotaru i nedjelji. Završena je priča što se tiče Kupa, sad su sve snage i energija usmjereni ka toj utakmici protiv Leotara", istakao je, na konferenciji za novinare, vidno razočarani trener Borca Nemanja Miljanović.

Njegov kolega, razumljivo, imao je mnogo razloga za zadovoljstvo.

"Loše smo otvorili utakmicu, sa primljenim golom, gdje je Borac imao inicijativu i mogao možda da riješi utakmicu. Na poluvremenu je to izgledalo nemoguće, ali smo izvršili dvije izmjene što je dalo rezultat i okrenulo utakmicu. Očigledno se pokazalo da igrači sa klupe imaju dobru reakciju. Kad se došlo do penala, to je već lutrija. Čestitam igračima na prolasku dalje, a Borcu puno sreće u nastavku prvenstva", istakao je Musemić.

Naveo je strateg Tuzlaka da njegova ekipa večeras nije imala šta da izgubi.

"U startu smo imali negativan rezultat i nismo imali ovdje šta da izgubimo. Tako su i igrači djelovali na terenu, nisu paničili. Rekao sam da i ako ispadnemo nije tragedija. Igrali smo rasterećeno, nismo bili pod pritiskom, a i ova pobjeda protiv Veleža nam je puno značila za ovu utakmicu jer dugo vremena nismo pobijedili. To nam je mnogo značilo na polju samopouzdanja."

Prevaga na terenu bio je napadač Emilio Nsue, koji je u BiH stigao kao veliko pojačanje.

"Sigurno je da je kvalitetan igrač. Bilo mu je potrebno vrijeme da dođe do neke optimalne fizičke pripreme, međutim i prije par dana protiv Veleža, kad je ušao u igru, postigao je gol. Danas je isto pogodio, iskoristio odlučujući penal, tako da se sigurno radi o kvalitetnom igraču koji će sigurno u narednom periodu biti još bolji kada bude na 100 odsto fizičke spreme."

