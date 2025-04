Krenuo na Jokića, pa se obrukao kao nikada: Bio je najtalentovaniji, sada mu se smije cijela NBA

Australijski košarkaš Ben Simons predmet je podsmijeha jer njegov šut protiv Jokića nije ni ličio na pokušaj profesionalnog košarkaša.

Izvor: X/MrBuckBuckNBA/printscreen

Impresivan meč odigrao je Denver i sada tim Nikole Jokića ima dvije meč lopte za prolaz u drugu rundu plej-ofa. Pred svojim navijačima razbili su Los Anđeles Kliperse, a odigrali su toliko dobar meč da Nikola Jokić nije morao da bude centralna figura na utakmici. Ipak, nije moglo da prođe bez njegovih upečatljivih poteza.

Bio je zapažen Nikola Jokić dok se brukao košarkaš Klipersa Ben Simons. Nekada jedan od najtalentovanijih igrača na svijetu posljednjih godina nije ni svoja sjenka, a to je pokazao i u petom meču ove serije. Nakon što je dobio loptu da igra 1 na 1 protiv Jokića, Simons je prvo tražio način da to izbjegne, a kada nije uspeo da asistira saigračima krenuo je ka košu. Krenuo je licem ka Jokiću, došlo je do kontakta, možda se Nikola i malo teatralno dobacio,... A onda, spektakl! Pogledajte kako je Simons promašio:

Ben Simmons horribly airballs the close range uncontested hook shot (with replays)pic.twitter.com/z3xiRJTJap — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)April 30, 2025

Iako je bio potpuno sam, veoma blizu obruča, Ben Simons je uspio da promaši apsolutno sve! Nije bio ni blizu da postigne poene, a pormašio je i tablu, obruč, mrežicu... Na njegovu sreću, igrači Denvera nisu uspjeli da iskontrolišu loptu na defanzivnom skoku, ali ovaj snimak će sedmicama proganjati Bena Simonsa koji je na treninzima tima iz Los Anđelesa "glumio" Jokića. Inače, Australijanac je već godinama meta kritika u NBA ligi zbog svog izuzetno slabog šuta.

Što se tog parametra tiče, za njega je peti meč serije protiv Denvera bio uobičajeno loš. Odigrao je manje od pet minuta, upisao je samo jedan skok, a ovo mu je bio jedini šut na utakmici. Nije postigao poene, a to mu je sada već tradicija. Tokom čitave serije ne predstavlja nikakav faktor za Los Anđeles Kliperse - uzeo je ukupno šest šuteva i postigao četiri poena na pet utakmica.