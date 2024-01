"Dan fudbala Republike Srpske" 14. marta, predsjednik FS RS poručuje: Biće to istinski fudbalski praznik!

Tradicionalna manifestacija zakazana je za 14. mart u Banskom dvoru.

Manifestacija "Dan fudbala Republike Srpske", koju zajednički organizuju Fudbalski savez RS i dnevni list "Sportski žurnal", održaće se u četvrtak, 14. marta 2024. godine u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci u 12.00 časova.

Biće to 13. put da se biraju najbolji pojedinci najboljima u fudbalu Republike Srpske, a na čelu Organizacionog odbora je Vico Zeljković, predsjednik FS RS.

Osim prvog čovjeka fudbala u RS, u OO su još Dušan Marković, Bojan Kušljić, Zoran Stojadinović, Mario Đuran, Dejan Lukendić, Rodoljub Petković, Mladen Kremenović, Milorad Lale i Radika Marić. Stručnim žirijem predsjedavaće Dragiša Ćorsović, a članovi ovog tijela su još: Tomo Marić, Slavko Basara, Goran Đukić, Dejan Erešić, Ognjen Valjić i Nemanja Dojčinović.

"Pred nama je nova stranica fudbalske istorije koju treba da ispišemo, a 14. marta ove godine Republika Srpska će da dobije nove laureate na koje ćemo da budemo ponosni. Pred nama je velik i komplikovan posao, ali imamo dovoljno iskustva stečenog prethodnih godina da sve bude na visokom nivou kao i do sada. Nema sumnje da će to da bude istinski fudbalski praznik ne samo u Banjaluci, već i cijelom regionu, a mi ćemo se, kao domaćini, potruditi da sve goste dočekamo i ispratimo na dostojanstven način, samo onako kako mi to znamo. Ove godine planiramo da dodijelimo i tri Zlatne plakete Fudbalskog saveza Republike Srpske, ali ne bih dalje da otkrivam detalje. Već sada je interesovanje za 'Dan fudbala Republike Srpske' veliko, a trudićemo se da cjelokupni tok manifestacije bude direktno prenošen na televiziji", istakao je Zeljković.

Po tradiciji, na "Danu fudbala Republike Srpske" dodjeljuju se nagrade u pet kategorija. Titula najboljeg fudbalera nosi naziv "Velimir Sombolac", za najparspektivnijeg igrača “Srđan Kačar”, a za najboljeg fudbalskog radnika "Ilija Pantelić". Najbolji trener u godini dobija priznanje "Ilija Miljuš", dok laureat u sudijskoj branši postaje vlasnik priznanja pod imenom "Ratko Kragulj".

Biće, takođe, dodijeljene i dvije internacionalne nagrade - Zlatna povelja "Miljan Miljanić" za poduhvat i ostvarenja u fudbalu, kao i priznanje ambasador fudbala "dr Mihajlo Andrejević Andrejka"

Nagrada za životno djelo "dr Milan Jelić" dodjeljuje se zaslužnim članovima i ljudima koji su ostavili dubok trag u fudbalu Republike Srpske.

