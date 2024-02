Banjalučanina Srđana Babića vole u Moskvi! "Srbi su nam bliski, dobro se razumijemo"

Reprezentativac Srbije Srđan Babić, koji je golom protiv Bugarske odveo "orlove" na Evropsko prvenstvo 2024. godine (2:2), odlično se snašao u moskovskom Spartaku.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Borca iz Banjaluke i Crvene zvezde je poslije nekoliko sezone u Španiji odabrao Rusiju i nije pogriješio.

Obukao je dres Spartaka iza Moskve, gdje je stigao kao zamjena za Samuela Žigoa koji je otišao u Olimpik iz Marseja.

Fudbaler Moskovljana Mihail Ignjatov izjavio je da je ta promjena bila odlična za ekipu.

"Srđan je po građi sličan Žigou. Međutim, ako su im fizičke karakteristike slične, karakter i nije toliko. Babić je ljubazniji i plus je Srbin, a oni su nam bliski. To znači da se odlično razumijemo, bez da savršeno poznajemo onaj drugi jezik. Nema jezičke barijere. Tako je sa Srđanom, on možda ne priča savršeno ruski, ali razumije baš sve", rekao je Ignjatov, a prenio "Sputnjik".

Spartak je inače prvi dio sezone u Premijer ligi Rusije okončao na petom mjestu sa dva boda manje u odnosu na gradskog rivala Dinama, koji je na trećoj poziciji. Proljećni dio ruskog prvenstva počinje za vikend, a Banjalučaninova ekipa će gostovati Zenitu u Sankt Peterburgu (subota, 17.30).