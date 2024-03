"Ovo je NAJBOLJE što imamo!" Milošević pred baraž puca od optimizma: Igrači jedva čekaju da dođu, motiva ne nedostaje!

"Svi igrači osjećaju da duguju medijima, javnosti i navijačima, i siguran sam da dolaze na ovo okupljanje sa velikom željom i motivom", istakao je selektor bh. reprezentacije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Fudbalsku reprezentaciju BiH u martu očekuje baraž za plasman na EURO 2024.

Igrači Save Miloševića će 21. marta na zrničkom Bilinom polju ukrstiti koplja sa Ukrajinom, a ukoliko iz tog duela izađu kao pobjednici, pet dana kasnije će na Grbavici za mjesto na prvenstvu Evrope odmjeriti snage sa boljim iz meča Islanda i Izraela.

Milošević je ovog utorka saopštio spisak igrača na koje računa u mečevima odluke, poručivši da su igrači koji su se na njemu našli – najbolje što BiH ima.

"Na osnovu onoga što smo vidjeli i već analizirali, ovo je najbolje što imamo, a da li je ova ekipa kadar da ostvari dobar rezultat protiv Ukrajine i eventualno u drugoj utakmici, ubijeđen sam da jeste, ali naravno da neće biti lako", rekao je Milošević na konferenciji za novinare, dodavši:

"Ekipa Ukrajine ima ozbiljne individualne igrače, vidio sam takvih ekipa puno u karijeri. Individualni kvalitet jeste nešto što može da pomogne ali nije od presudnog značaja. Mislim da je mnogo bitnije imati dobar, čvrst i kompaktan tim koji zna šta želi od prvog do posljednjeg minuta."

Izvor: FEHIM DEMIR/EPA

BiH je pod komandom tri selektora (Faruk Hadžibegić, Meho Kodro, Savo Milošević) odradila katastrofalan kvalifikacioni ciklus zauzevši tek peto mjesto, ali Miloševiću optimizma ne manjka.

"Rezultati sa posljednjih utakmica bili su kakvi su bili, ali nisu bili bitni. Ja sam izbjegavao da tražim opravdanja poslije tih rezultata, to je bila realnost da smo mi igrali bez 7-8 igrača u prethodnim utakmicama, u ovoj posljednjoj 9-10 koji treba da igraju i da to objektivno nije realno stanje ekipe. Da sam to rekao, vi biste rekli da tražim opravdanje. U tim utakmicama rezultat jeste bio negativan, ali su nam opet dale neke stvari koje su nama mnogo bitnije. Dobili smo dva-tri nova igrača na koje možemo da računamo, što je važnioje nego da smo pobijedili i mislim da je bolje po nas što se tako odigralo. Druga stvar, većina momaka igra dobro u svojim klubovima, u dobrom su ritmu i svi jedva čekaju da dođu na ovo okupljanje. Motiv sigurno neće biti problem, ja ću vjerovatno imati zadatak da stišavam atmosferu. Svi oni osjećaju da duguju i medijima i javnosti, navijačima, i siguran sam da dolaze na ove utakmice sa velikom željom i motivom", rekao je Milošević, naglasivši da je optimizam realan.

"Ne želimo euforiju, da se lažno uljuljkujemo, ali jedna utakmica kući protiv bilo koje ekipe, kada dođete motivisani, kada ekipa pruži maksimum, onda je sve moguće i na osnovu toga baziram optimizam", poručio je selektor bh. tima.

(mondo.ba)