Prozivke u Engleskoj pred veliki derbi! Haland odgovorio Arnoldu: "On ne zna šta je tripla kruna!"

Traju "peckanja" između prvotimaca Sitija i Liverpula pred derbi.

Erling Haland, prva zvijezda Mančester sitija, odgovorio je na tvrdnju prvotimvca Liverpula Trenta Aleksandera-Arnolda da trofeji više znače Liverpulovim navijačima nego Sitijevim, rekavši da - taj igrač ne zna kakav je osjećaj osvojiti triplu-krunu.

Liverpul će, naime, u nedjelju od 16.45 časova ugostiti Mančester siti u velikom derbiju engleskog fudbala, a tenzije su uvećane uoči utakmice poslije izjave Aleksandera-Arnolda da zbog većih finansijskih resursa Sitija tom klubu i njegovim navijačima ne znače mnogo trofeji, koliko Liverpulu i njegovim navijačima.

Međutim, Haland, koji je trenutno najbolji strijelac Premijer lige sa 18 golova podsjetio je Engleza da je Siti prošle sezone osvojio Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona.

"Ovdje sam godinu dana i osvojio sam triplu krunu i to je bio prilično lijep osjećaj, mislim da on ne zna tačno kakav je to ojsećaj. Tako sam se osjećao prošle sezone i bilo je prilično lijepo. Mogu da pričaju koliko god žele, ili on može da priča koliko god želi, ne znam zbog čega to radi, ali ne smeta mi", rekao je Haland za Skaj.

Derbi utakmicu Liverpul dočekuje sa 63 boda, bodom više od drugoplasiranog aktuelnog šampiona Sitija, a Haland jedva čeka utakmicu na Enfildu.

"To će biti sjajna utakmica, Liverpul je na čelu, bili su najbolja ekipa do sada, pa moramo da pokušamo da odigramo najbolje. Utakmica Sitija i Liverpula je posebna i ova će biti zaista važna", rekao je Norvežanin.

Siti je prošle sezone nadoknadio zaostatak za Arsenalom i odbranio titulu u Premijer ligi. Ove sezone je jača konkurencija, pošto su Liverpul, Siti i Arsenal osvojili više od po 60 bodova poslije 27 utakmica, što se dogodilo prvi put u istoriji Premijer lige.

"Prošle godine smo bili u zanimljivoj trci za titulu, a neko nas je čak u jednom trenutku i udaljio iz trke. Lijepa stvar kod Premijer lige je što su mnogi dobri i ima mnogo onih koji mogu da osvoje titulu. Posljednjih godina to je bio Mančester siti i pokušaćemo to da uradimo ponovo, ali neće biti lako. Ali, dobri smo", dodao je nekadašnji golgeter Salcburga i Borusije Dortmund.

