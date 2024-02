Dvije iste situacije, isti sudija i jedan poništen gol! Svi su bijesni, da li Englezi imaju najgore arbitre na svijetu?

U Engleskoj smo vidjeli dvije identične situacije i dvije različite odluke, a obje je donio isti sudija Kris Kavano.

Izvor: Paul Bonser / Actionplus / Profimedia

Dvije identične situacije na dvije različite utakmice i dva različita ishoda. Kris Kavano je na utakmici između Liverpula i Čelsija u finalu Liga kupa poništio gol Virdžila Van Dajka, pa je nekoliko dana kasnije priznao pogodak Mančester junajteda u FA Kupu protiv Notingem Foresta. I navijači i igrači su bijesni.

Prvenstveno zato što mnogi smatraju da su oba gola regularna i da je trebalo da budu priznati, ali ako je prvi poništen, zašto drugi nije? Poludio je i fudbaler Foresta Morgan-Gibs Vajt koji je na društvenim mrežama postavio te dvije situacije i upitao se zašto su ishodi drugačiji.

Krenule su razne teorije zavjere, jedna od njih je da je Kavano to uradio jer je rođen u Mančesteru, pa da je to razlog, dok su drugi komentarisali da "Englezi imaju najgore sudije na svijetu" i da "sudije u VAR sobi tumače snimke po svom nahođenju". Nije ni to toliko čudno pošto su tokom sezone arbitri u najjačoj ligi na svijetu imali neke kontradiktorne odluke koje su izazivale veliku pažnju.

Morgan Gibbs-White on instagram, go on son.pic.twitter.com/gTNABTplqS — Anfield Sector (@AnfieldSector)February 28, 2024

Gol Van Dajka poništen je, prema objašnjenju, jer se aktivirao iz ofsajda i uticao je na igru i spriječio defanzivca Kolvila da nastavi kretnju. Na slici se vidi i da se Varan takođe aktivirao iz ofsajda i da je uticao na igru, ali je objašnjenje ovog puta da "nije uticao na igrača koji je čuvao Kazemira prije gola". Iako se mnogi slažu da je trebalo priznati i jedan i drugi gol, ostaje pitanje zašto ne postoji kontinuitet kod donošenja odluka u situacijama koje su identične...

(MONDO - N.S.)