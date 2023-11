VAR uništava draž fudbala: Forenzička studija svake odluke - u tom pravcu sve ide!

"Ne možete da mi kažete da sudije sada kontrolišu utakmice - ne kontrolišu. Kontrola je van toga, ali u tom smjeru fudbal ide i to morate da prihvatite i da pokušate da se nosite s tim", rekao je trener Totenhema.

Trener Totenhema Ange Postekoglu pozvao je da se prekine sa preispitivanjem odluka sudija, kako bi se spriječilo podrivanje njihovog autoriteta. Totenhem je sinoć na svom terenu izgubio od Čelsija 1:4 i tako je pretrpio prvi poraz ove sezone u Premijer ligi.

Dvojica igrača Totenhma su isključena, a Postekoglu ne želi da kritikuje sudiju Majkla Olivera.

Prvo poluvrijeme bilo je produženo 12 minuta zbog nekoliko provjera VAR sistemom, a trener Totenhema smatra da su brojni incidenti doveli do prekomjerne upotrebe tehnologije.

Trener Arsenala Mikel Arteta bio je ljut poslije poraza od Njukasla i rekao da su tri provjere VAR "sramota" u subotnjoj utakmici, a klub je zatražio da se preispita standard suđenja.

"Odluke su odluke, morate da ih prihvatite ili da ih ne prihvatite. Nešto od toga je samonametnuto, ali ako ćemo se svake nedjelje žaliti na loše odluke, desiće se ono što se desilo u ovoj utakmici - forenzička studija svake odluke. U tom pravcu ide fudbal. To mi se ne sviđa, mogao bih da budem usamljen u tome jer mi je rečeno da je to put za napredak. Uz intervenciju VAR, utisak je da se mnogo stajalo", rekao je Postekoglu za Skaj.

"U nekom trenutku moraćemo da prihvatimo odluku sudije. Ova stalna erozija autoriteta sudija, to je ono što će se dogoditi, oni neće imati autoritet, on će se smanjiti i mi ćemo imati kontrolu nad nekim ko je udaljen nekoliko milja i gleda televizijski ekran", dodao je on.

Upitan da li je tokom karijere imao luđu utakmicu, od sinoćnje protiv Čelsija, australijski trener rekao je: "Ne, ali mislim da će to postati norma, u tom pravcu ide fudbal."

"Mislim da ćemo, nažalost, tako od sada da gledamo i da učestvujemo u fudbalu. Već sam rekao da mi se to ne sviđa. Ne sviđa mi se pozorište dok čekamo odluke. Tokom 26-godišnje karijere, uvijek sam bio spreman da prihvatim sudijske odluke, dobre ili loše. Imamo sam neke šokantne tokom karijere, ali i neke koje su mi išle u korist. Ali to sam prihvatao jer sam želio da se igra", dodao je on.

Postekoglu je rekao da sudije više ne kontrolišu utakmice.

"Ne možete da mi kažete da sudije sada kontrolišu utakmice - ne kontrolišu. Kontrola je van toga, ali u tom smjeru fudbal ide i to morate da prihvatite i da pokušate da se nosite s tim", naveo je on.

Poslije poraza od Čelsija, Totenhem je drugi na tabeli sa 26 bodova, jednim manje od Mančester sitija.

