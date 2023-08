Sudija napravio skandal u Premijer ligi! Namjerno nije koristio VAR - htio da zaštiti prijatelja!

Sudija Majk Din priznao je da nije zvao kolegu Entonija Tejlora da pogleda VAR monitor "jer su prijatelji i da mu ne bi stvorio probleme".

Izvor: Profimedia/ Ivan Yordanov/MI News

Sudije u Premijer ligi često su na udaru zbog odluka koje često djeluju besmisleno. Poput nedosuđenog penala za Vulverhempton protiv Mančester junajteda i sličnih stvari. Sada je nastao novi skandal poslije intervjua koji je dao iskusni arbitar Majk Din. Priznao je da na jednoj utakmici, kada je bio u VAR sobi, nije zvao svog kolegu Entonija Tejlora da pogleda snimak "jer su prijatelji" i "jer nije htio da mu napravi novi problem zbog naporne utakmice".

Njegove riječi šokirale su sve u Engleskoj. Na meču Čelsija i Totenhema Kristijan Romero povukao je za kosu defanzivca Marka Kukurelju, svi su očekivali da će biti penal, VAR se nije oglasio, sudija Tejlor taj detalj nije primijetio i meč je nastavljen i završen je remijem (2:2).

"Propustio sam to povlačenje, mada je iz mog ugla to djelovalo patetično. Da mogu da vratim vrijeme, pozvao bih Tejlora i rekao bih mu da pogleda monitor", rekao je Din u emisiji "Up front".

Onda je priznao zašto mu nije rekao da ode i pogleda situaciju.

"Bila je teška utakmica, upozoravao je obojicu trenera. Poslije meča sam prišao Entoniju i rekao sam mu da nisam htio da ga šaljem na monitor zbog svega što se dogodilo na meču. Nisam htio da ga stavljam u takvu situaciju, jer smo prijatelji i kolege i već je imao dovoljno problema na tom meču", izgovorio je Majk Din.

Pogledajte tu situaciju:

Romero povukao Kukurelju za kosu Izvor: YouTube/NickBotha

Zbog njegove izjave moralo je da reaguje i udruženje sudija Premijer lige (PGMOL).

"Sudije koje rade u VAR sobi prolaze kroz razne treninge o efektivnoj saradnji sa sudijama na terenu kako bi ispravili očigledne greške koje se događaju na utakmici. Oni moraju da intervenišu i da sugerišu glavnom arbitru da pogledaju takve situacije. Odbijamo bilo kakve sugestije koje govore da VAR sudije odbijaju da intervenišu zbog bilo kog razloga kada primijete grešku", navodi se u saopštenju.

