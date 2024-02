VAR čak četiri puta oštetio Liverpul u Premijer ligi: Isplivali novi detalji, Skols brani sudije

Nove informacije u vezi VAR tehnologije i Premijer lige. Biće zanimljivo u bliskoj budućnosti.

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

VAR tehnologija uvijek izaziva veliku polemiku među ljubiteljima fudbala. Jedna strana smatra da je donijela dosta dobrog i smanjila greške sudija, dok druga strana smatra da uništava draž fudbala i da i dalje postoje neke krupne greške. Najviše takvih problema vidjeli smo u Premijer ligi, što zvuči paradoksalno, jer je u pitanju najjača liga na planeti.

ESPN je tim povodom napravio analizu i utvrdio da je u odnosu na prošlu sezone, ove godine broj grešaka u Premijer ligi pao sa 25 na 20, ali da je isto tako viđeno i nekoliko kardinalnih propusta. Poput poništenog gola Liverpula protiv Totenhema kada Luis Dijaz nije bio ni blizu ofsajda, ali se gol nije važio zato što je bila loša komunikacija između sudija na terenu i VAR sobe. O svim tim problemima pričao je Toni Skols, čovjek koji je zadužen baš za suđenje u Premijer ligi.

Ono što njemu najviše smeta je to što provjere u Premijer ligi predugo traju i to smeta svima, igračima, navijačima, trenerima...

"Jasno je svima da ni u VAR svijetu nije sve baš perfektno. Svjesni smo toga i moramo da popravimo neke stvari. Ima previše provera, to traje predugo. Delom je to razumljivo, jer je pritisak veliki, ali sve to utiče na igru i hoćemo da ubrzamo to, ali i da u isto vrijeme donesemo prave odluke. Cilj je da se jedna situacija ne provjerava dva-tri puta", rekao je Skols za "ESPN" i dodao da će najvjerovatnije od sljedeće sezone biti uvedena tehnologija polu-automatskog ofsajda koja se primjenjuje u Ligi šampiona.

Analiza "ESPN-a" utvrdila je da je ove sezone Liverpul čak četiri puta oštećen četiri puta zbog odluka VAR-a. Brajton i Vulverhempton imali su po tri odluke na njihovu štetu, Arsenal dvije i osam klubova po jednu. Najviše dobiti od VAR odluka imala je Aston Vila, čak tri, Arsenal, Mančester junajted, Njukasl i Notingem Forest po dva puta imali su pomoć VAR tehnologija, odnosno donesene su pogrešne odluke koje su njima išle u korist.

"Najvažnije za nas je da sudije donesu prave odluke i znamo da su potrebna unapređenja. Bio sam fudbaler i znam kako jedna pogreška odluka može da košta i klub i pojedinca. Zato je važno da nastavimo da radimo i da postoji otvorenost i integritet, ljudi treba da vjeruju u sistem. Razumemo i da navijači nisu prezadovoljni kada dođu na stadion i da ne uživaju u potpunosti, ali mogu da im kažem da zaista radimo na svemu tome", dodaje Skols.

Ono šta bi možda pomoglo u svemu tome je predlog da navijači na stadionu i oni koji prate kraj malih ekrana mogu da čuju razgovor sudija i VAR sobe u datom trenutku i potom da čuju i objašnjenje određene sporne situacije.

"Ne možemo uživo da puštamo audio snimak razgovora. Moje lično mišljenje je da smo na putovanju na kom ćemo u jednom momentu doći do toga da i video i audio mogu da se puste uživo i da se potom objasni određena odluka. Koliko smo daleko od toga? Ne znam, jer to nije u našim rukama. Ono što očekujemo da se dogodi vrlo brzo jeste da sudije na utakmici objasne svoju odluku navijačima, tako da svi mogu da čuju. Radimo na tome."

U FIFA i UEFA takmičenjima koristi se tehnologija polu-automatskog ofsajda.

"Ne vjerujemo da će to previše unaprediti tačnost i donošenje odluka u Premijer ligi, ali je jasno da će ubrzati stvari prilikom provjera i to je veoma važno. Testiramo nekoliko sistema i predložićemo to klubovima na sastanku u narednih nekoliko mjeseci. Dosadašnji testovi pokazali su da postoje neke stvari sa kojima se ne slažemo, tako da je poenta da budemo 100 odsto sigurni da će unaprediti situacije na terenu, ne želimo da se pojave nepredviđeni problemi", zaključio je Toni Skols i dodao da je utvrđeno da je zbog dužih sudijskih nadoknada efektivno vreme igranja fudbala poraslo za 3:31 minut i da sada traje 58:28 minuta, ali da isto tako mečevi traju oko 101 minut.