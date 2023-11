VAR uvodi promjene: Prijedlog je na stolu - evo šta će sve sudije moći da provjeravaju

VAR tehnologija mogla bi da ima još veća ovlašćenja u budućnosti

VAR tehnologija mogla bi da ima još veća ovlašćenja u budućnosti. Jedan od novih prijedloga uzburkao je javnost pošto bi po novim pravilima sudije mogle da gledaju snimke i prilikom donošenja odluka za slobodne udarce, kornere i drugi žuti karton. To nije nešto što se svima dopada, pa ostaje da se vidi kako će ovaj prijedlog proći.

Utakmice zbog VAR provjera i sada traju dosta dugo, vidi se to i po nadoknadama vremena, kada na nekim mečevima to iznosi i 10 minuta. Provjere u vezi golova, ofsajda, faulova za direktan crveni karton dovoljno prolongiraju mečeve i to je ujedno i glavna briga kada je u pitanju uvođenje novih pravila. U tom slučaju će pomoćnici, odnosno sudije zadužene za VAR imati još više posla.

Informaciju o ovome prenio je britanski "Tajms", a ubrzo se to proširilo i po društvenim mrežama. Kao i za sve, ima onih koji smatraju da to može da donese određena poboljšanja, mada je veći broj onih koji su protiv. Tako su se i ljubitelji Premijer lige šalili na račun ovih promena. "Mečevi koji počnu u 15 časova neće se završiti prije 21 čas", napisao je jedan od fanova i dobio veliku podršku od strane mnogih.