Haos na utakmici u Bugarskoj, htio da tuče NBA igrača! Prvo ga gađao loptom, pa krenuo pesnicom (VIDEO)

Tuča na košarkaškoj utakmici u Bugarskoj, napadnut bivši NBA košarkaš Karim Mane.

Potpuni haos na utakmici bugarske lige između Levskog i Šumena. Sredinom druge četvrtine iskusni igrač Levskog Zlatin Georgijev (38) krenuo je na prodor, mladi košarkaš Šumena Veselin Bajcev ga je faulirao, a Karim Mane (23) je ispružio ruku da spriječi polaganje i koš i faul. Nije djelovalo ništa toliko ozbiljno niti je pokazivalo bilo kakve elemente nesportskog ponašanja.

U tom momentu krenuo je haos. Georgijev je uzeo loptu i gađao u glavu Manea i tada su se umiješali i ostali. Zlatin je krenuo da bije Karima, želio je tuču, srećom ostali su se umiješali i spriječili eskalaciju sukoba. Georgijev je odmah isključen, a tu se umiješao i trener Šumena Zvonko Papak, Srbin iz Leskovca.

Bugarski portal "BGBasket" prenio je informaciju da je u napadu koji je prethodio Mane imao određene komentare upućene Georgijevu i da je to bio razlog zbog kog je izgubio živce. Šta god da je bio razlog, teško je opravdati ovakvo ponašanje.

Mane je rođen u Senegalu, nije izabran na NBA draftu 2020. godine, ali je dobio šansu u Orlandu. Nije se tu pokazao, pa je otišao u Razvojnu ligu i sa filijalom Lejkersa je osvojio to takmičenje. Oprobao se u još nekoliko filijala NBA klubova, igrao je za rezervne timove Memfisa, Šarlota i Filadelfije, pa je odlučio da ode "preko okeana" i da dođe u Bugarsku. Inače, on ima i kanadsko državljanstvo i igrao je na FIBA Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina 2019. godine i tamo je prosječno bilježio 11,7 poena, 4,4 skoka i 3,1 asistenciju po meču.