Borac "pao" nakon dva produžetka! Zlatibor prošao u narednu fazu Druge ABA lige!

Košarkaši Borca nisu uspjeli da izbore plasman u narednu fazu Druge ABA lige.

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Crveno-plavi su u srijedu ugostili Zlatibor u šestom kolu s imperativom pobjede, ali nisu uspjeli da izbjegnu poraz i prolazak u narednu fazu regionalnog takmičenja.

Poslije 50 minuta velike borbe u dvorani "Borik", Zlatibor je dva puta imao napad za pobjedu i dva puta promašivao, da bi u drugom produžetku zaigrao bolje i zahvaljujući Milošu Glišiću, koji je povezao pet poena, prelomio utakmicu.

Ipak, najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je sjajni bek Brano Đukanović sa 30 koševa.

BORAC - ZLATIBOR 85:91 (16:23, 20:14, 26:21, 13:17, 10:16)

Gosti iz Čajetine su bolje ušli u meč u "Boriku", gdje su brzo stigli do dvocifrene prednosti (8:18), ali su banjalučki košarkaši uspjeli da naprave seriju 8:0 i smanje na samo dva razlike u finišu prve četvrtine.

Ipak, Zlatibor je "crne minute" prekinuo zahvaljujući greški Taja Herisa, koji je u napadu Borca za izjednačenje ili vođstvo napravio nesportsku ličnu, potom je Brano Đukanović pogodio bacanje, a onda i trojku Ivan Smiljanić sa zvukom sirene (16:23).

Početkom druge četvrtine, Zlatibor je vratio dvocifrenu prednost i natjerao trenera Borca Marka Šćekića da pozove minut odmora, ali je Brano Đukanović sa dvije vezane trojke odbio napade domaćih i odveo Zlatibor opet na "plus 10" (22:32).

Ponovo su crveno-plavi uspjeli da smanje serijom 7:0 na "minus tri", uzvratio je novom trojkom Lazar Joksimović, a u posljednjem minutu prvog dijela prvu trojku dali su i košarkaši Borca, tačnije Srđan Gavrić. Do tada, Banjalučani nisu pogodili nijedan šut izvan 6.75 (9/0).

U posljednjem napadu Stefan Simanić je sa zvukom sirene iz odbojke pogodio za samo koš razlike na poluvremenu (36:37).

Crveno-plavi su početkom treće dionice uspjeli da stignu do prvog vođstva na meču u Banjaluci, povezali su tri trojke, Stefan Bošković (dvije) i Gavrić, da bi pogocima Vuka Boškovića ispod koša stigli do "plus šest" (47:41).

Četvrtu trojku u trećoj četvrtini je potom ubacio i Taj Heris, pa je razlika porasla brzo narasla na 10 pogodaka (53:43), ali je Zlatibor uspio da smanji zaostatak u narednih nekoliko minuta na samo "minus dva" (57:55).

Ipak u odlučujućih 10 minuta ušlo se sa prednošću Borca od četiri razlike (62:58).

Zlatibor je na početku brzo stigao do novog izjednačenja (62:62), a ubrzo i vođstva od četiri poena, da b i potom uslijedila serija grešaka na obje strane do sredine posljednje četvrtine.

Promašaje je prekinula trojka Đukanovića, a potom je uzvratio Heris na drugoj strani, ali je sjajni bek Zlatibora svojom petom trojkom na meču odveo goste do osjetnije prednosti (66:72).

Poslije tajm-auta Šćekića, Borac je napravio mini seriju od 4:0 i na dva minuta prije kraja utakmice se ušlo u neizvjesnu završnicu. Srđan Gavrić je novom trojkom smanjio na "minus jedan" u posljednjem minutu, imao je Borac napad za vođstvo, ali su se spetljali.

Ivan Smiljanić je potom poslije faula pogodio samo jedno bacanje a za izjednačenje se pobrinuo Taj Heris (75:75) na 10 sekundi do kraja.

Zlatibor je imao napad, ali Petar Vujačić nije pogodio trojku pa se otišlo u produžetak (75:75).

U dodatnih pet minuta igralo se koš za koš, strijelci nisu bili raspoloženi ali je ponovo Zlatibor imao napad za pobjedu - na sreću domaćih navijača Smiljanić je promašio trojku (79:79).

Ipak, u drugom produžetku, gosti iz Čajetine su se bolje snašli i trojkom Miloša Glišića, a potom i pogocima iz slobodnih bacanja poveli, a meč je definitivno prelomljen trojkom Malkoma Bernarda za "plus sedam".

U banjalučkom taboru najbolji su bili Stefan Simanić sa 16, Đorđe Topolović je postigao 15, Srđan Gavrić i Taj Heris ubacili su po 14, dok je Vuk Bošković uknjižio 11, a Srđan Bošković poen manje.

Šampiona Druge ABA lige od prije dvije sezone predvodio je maestralni Brano Đukanović sa 30 pogodaka uz pomoć dvocifrenih Malkoma Bernarda (13) i Miloša Glišića (11).

(MONDO)