Ako sam problem, sad je riješen! Oglasio se Almedin Ziljkić nakon odlaska iz Sarajeva: Zaboljele me laži!

Almedin Ziljkić (28) od nedjelje više nije fudbaler Sarajeva, a sada se oglasio povodom razlaza sa klubom sa "Koševa".

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nakon što je bio odstranjen iz prvog tima, zvanična potvrda "razlaza" sa sarajevskim klubom objavljena je na zvaničnom sajtu.

Sada je u izjavi za portal "Reprezentacija.ba" pojasnio zbog čega se odlučio da zatraži raskid ugovora koji je važio do ljeta 2025. godine.

"Nisam se nadao da će se ovako završiti moja epizoda u Sarajevu. Ovim potezom mislim da sam pokazao da sam u pravu, samoinicijativno sam rekao da želim otići i to je to. Za klub neću reći ništa negativno, želim im sve najbolje. Samo su me zaboljele laži koje su se plasirale, mahalske priče kako ja iznosim neke informacije i slično. Ako je Almedin najveći problem, okej, otići ću. Problem riješen", rekao je Ziljkić, koji je u "bordo" dresu odigrao 30 mečeva i postigao devet golova uz šest asistencija.

Prije Sarajeva je branio boje ljubljanske Olimpije, Borca, Tuzle sitija, Slobode, Gorice i Novog Pazara, a upisao je i tri nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.