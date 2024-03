"Horde zla" istakle parolu protiv Almedina Ziljkića: Ljigav "kapiten" bez karaktera i časti...

Navijači Sarajeva su istakle parolu tokom prvog poluvremena meča sa Borcem.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Sarajeva i Borca igraju ove srijede na Koševu za plasman u polufinale Kupa BiH.

Crveno-plavi imaju minimalnu prednost (0:1) poslije prvog poluvremena, nakon sjajnog gola 17-godišnjeg Stefana Marčetića iz 23. minuta, a pored tog pogotka, dosadašnji tok meča obilježila je i parola Hordi zla, upućena sada već bivšem prvotimcu Sarajeva Almedinu Ziljkiću.

Svojevremeno je Ziljkić nosio i kapitensku traku u klubu, ali je nedavno prvo suspendovan odlukom klupskog rukovodstva zbog kršenja klupske discipline, da bi nedugo potom sa njim bio raskinut i ugovor.

Nakon svega, oglasile su se i pristalice Sarajeva, koje su na sjevernoj tribini istakle parolu protiv Ziljkića, a na kojoj je pisalo "Ljigav 'kapiten' bez karaktera i časti, da budete kao on ne smije nikom na pamet pasti!"

Izvor: MONDO

Inače, nakon raskida ugovora, oglasio se i sam Ziljkić.

"Nisam se nadao da će se ovako završiti moja epizoda u Sarajevu. Ovim potezom mislim da sam pokazao da sam u pravu, samoinicijativno sam rekao da želim otići i to je to. Za klub neću reći ništa negativno, želim im sve najbolje. Samo su me zaboljele laži koje su se plasirale, mahalske priče kako ja iznosim neke informacije i slično. Ako je Almedin najveći problem, okej, otići ću. Problem riješen", rekao je Ziljkić, koji je u "bordo" dresu odigrao 30 mečeva i postigao devet golova uz šest asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)