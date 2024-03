Piksi ostaje selektor Srbije do 2026. godine!

Srbija ima selektora i nakon Evropskog prvenstva.

Aktuelni selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ostaće na funkciji i nakon Evropskog prvenstva u Njemačkoj!

Zapravo, Piksi će produžiti ugovor i biće šef struke u seniorskoj reprezentaciji Srbije sve do Svjetskog prvenstva 2026. godine!

Nakon nastupa na kontinentalnoj fudbalskoj smotri koju Srbija nije igrala otkako je 2000. godine predvodio SR Jugoslaviju sa kapitenskom trakom oko ruke, Dragan Stojković će Srbiju povesti i u kvalifikacioni ciklus za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku koje je na programu 2026. godine, prenosi Informer.

Navodno, potpisivanje novog ugovora Fudbalskog saveza Srbije i Dragana Stojkovića Piksija dogodiće se i pre martovskih obaveza reprezentacije. Podsjećamo, "orlovi" igraju prijateljske mečeve protiv Rusije i Kipra, a već na tim susretima Piksi bi trebalo da vodi tim sa potpisanim ugovorom u džepu.

"Priča o Piksijevom ugovoru traje duže vremena. Ovaj koji trenutno ima važi mu do kraja Evropskog prvenstva, preciznije do trenutka dok Srbija bude na istom. Piksi je želio što prije da riješi svoj status i potegao je pitanje novog ugovora. Tražio je da sad zna razilaze li se na ljeto ili će da vodi selekciju još jedan ciklus. Dogovor je da bude tu naredne dvije godine. Sve je dogovoreno, potpisaće novi ugovor, a potpis će staviti ovih dana, najkasnije do prijateljske utakmice sa Rusijom", prenio je ovaj list, uz napomenu da bi tako i igrači dobili potvrdu da FSS veruje aktuelnom selektoru iako su u bliskoj prošlosti Mile Svilar, Matija Nastasić i Aleksandar Pavlović odbili da nastupaju za Srbiju.

Podsjećamo, Dragan Stojković je postao selektor Srbije u martu 2021. godine, a pod njegovom komandom reprezentacija je izborila plasman na dva velika takmičenja. Put ka Mundijalu u Kataru obilježila je senzacionalna pobjeda na gostovanju Portugalu gdje je Aleksandar Mitrović postao heroj u finišu meča, dok je odlazak na Evropsko prvenstvo poslije četvrt vijeka bio teži, iako se na papiru činilo da to ne treba da bude slučaj.

U međuvremenu je reprezentacija Srbije izborila plasman u diviziju A Lige nacija, što znači da će u narednom ciklusu tog takmičenja igrati protiv najboljih timova Evrope. Jedina "mrlja" u selektorskom mandatu Dragana Stojkovića je Svjetsko prvenstvo u Kataru, za koje i on sam ističe da mu je bolna rana. Nacionalni tim je takmičenje završio u grupnoj fazu, pa će EURO u Njemačkoj biti prilika da se selektor i reprezentativci iskupe za taj rezultat.

