Srbija pokrenula operaciju "Pavlović", Piksi otišao u Njemačku!

Da li će Aleksandar zaigrati za Srbiju? Nije sve izgubljeno!

Selektor "A" reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi otišao je u Njemačku, da uživo pridobije biser Bajerna Aleksandra Pavlovića da igra za Srbiju. Prema pisanju "Sport kluba", Piksi je otišao u Bohum, da uživo gleda meč njemačkog velikana, a mladi Pavlović nije bio u sastavu Bajerna.

Piksi je i tokom jeseni govorio o mladom igraču Bajerna (19), koji igra na poziciji zadnjeg veznog i nastupa za U-20 reprezentaciju Nemačke, za koju je odigrao dvije utakmice. Aleksandar je rođen u Njemačkoj u maju 2004. godine, visok je 188 centimetara i ove sezone odigrao je 14 mečeva za Bajern i dao dva gola. Stigao je i da debituje za njemačkog giganta u Ligi šampiona i na svaki način je skrenuo pažnju na sebe.

Ovako je Piksi prošle godine govorio o Pavloviću:

"Od njega zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom djetetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. Što se nas tiče, mi smo otvoreni kao što se tiče Ugrinića. Sačekali su i nikakav problem. Nije da mi nismo htjeli, ponudili, ali odlučili su drugačije i sve najbolje. Nije nikakav problem. Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", rekao je Piksi.

Selektor Srbije je prošle zime uložio veliki napor da pridobije Lazara Samardžića i uspio je da ga "prevede" iz njemačke u srpsku reprezentaciju, dok je u slučaju Filipa Ugrinića ta bitka bila izgubljena, jer je on u novembru dobio zvanični poziv u "A" reprezentaciju Švajcarske.

"Pratimo i još dosta njih, ali ne bih da pominjem i dobiju publicitet i da se koriste te stvari. U tim stvarima ima dosta neiskrenosti. Vama medijima se kaže jedno, a radi se drugo. Ne mislim sa naše strane. Sve što sam rekao, stojim iza toga, ali sa druge strane mislim da postoji dosta neiskrenosti. Koristi se situacija, momenat, ovi su me zvali i kao ako nećete, idem tamo. I obrnuto. To je igra", govorio je Stojković.

