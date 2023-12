Piksi pozvao igrača Zvezde tri mjeseca prije meča: Zbog njega Srbija mijenja sistem pred EURO 2024

Selektor Stojković otkrio da će Kosta Nedeljković igrati za Srbiju u martu!

Izvor: TV Prva/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije dobija pojačanje tamo gdje već godinama fali kvalitet - selektor Dragan Stojković Piksi odlučio je da promeni formaciju, zaigra sa četiri defanzivca i u nacionalni tim pozove mladog desnog beka Crvene zvezde Kostu Nedeljkovića (18)! Jedan od najvećih talenata crveno-bijelih već u martu će dobiti šansu da se dokaže selektoru, a zatim i izbori mjesto u timu koji će putovati u Njemačku na Evropsko prvenstvo.

Da se događa promena selektor Stojković otkrio je tokom televizijskog gostovanja na "Prvoj", gdje je opširno govorio o mladom defanzivcu Zvezde. Srbija će zbog Koste Nedeljkovića igrati sa četvoricom fudbalera u posljednjoj liniji, a mjesto desnog beka upražnjeno je još od kako su reprezentativnu karijeru završili Branislav Ivanović i Antonio Rukavina. Godinama "orlovi" imaju problem na tom dijelu terena, pa je možda baš Kosta rješenje...

"Prije nekoliko dana je napunio 18. godina. Dijete je zaista talentovano. Zvaću ga, već u martu imamo utakmice 21. i 25. Ne volim imena da pominjem, ali nije to od juče. Ovaj posao nije samo voditi utakmicu, on zahtjeva malo veću koncentraciju i malo više angažovanja kada su svi potencijalni kandidati u pitanju. Ne samo na ovim prostorima, nego i šire. Svako ko pokaže nešto za šta ja smatram, ne za šta neko drugi smatra, da je dovoljno - on će biti na spisku", istakao je Piksi i ulepšao Kosti Nedeljkoviću ulazak u 2024.

Izvor: MN PRESS

Tokom jesenjeg dijela sezone Kosta Nedeljković se izborio za ulogu startnog desnog beka u Crvenoj zvezdi. Na dvojnoj registraciji upisao je šest mečeva za Grafičar, igrao je i dvije utakmice Lige šampiona za omladince u dresu Crvene zvezde, ali najbolje partije stigle su u prvom timu. do sada je zabilježio 12 nastupa u Superligi Srbije, četiri u Ligi šampiona i dva u Kupu Srbije.

Nedeljković je do sada odigrao 12 mečeva za reprezentaciju do 17 godina, tri meča za nacionalni tim do 18 godina i još četiri utakmice za tim do 19 godina. Mladu reprezentaciju će očigledno preskočiti, pošto je Piksi riješio da mu odmah ponudi šansu u seniorskoj reprezentaciji i tako ga testira pred Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.