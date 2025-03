Nikola Milenković ponovo cijepa mreže u Premijer ligi!

Na melodiju "Bela ćao", navijači Foresta su zapjevali kada je Nikola Milenković postigao pogodak protiv Ipsviča.

Sjajno igra Nikola Milenković u Engleskoj! Došao je u Notingem Forest i proglašen je za jedno od najboljih pojačanja u ljetnom prelaznom roku, a sada je ponovo postigao pogodak. Stameni štoper iz Srbije dao je četvrti pogodak ove sezone i to u meču sa Ipsvičom na gostovanju. "Traktoristi" su se držali do do 35. minuta kada je on nakon kornera zatresao mrežu.