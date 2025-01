Kakva čast za Nikolu Milenkovića: Ako ti legenda Liverpula kaže da si najbolji - to nije slučajno!

Nikola Milenković u najboljem timu prvog dijela sezone Premijer lige.

Izvor: TV Arena sport

Srpski reprezentativac Nikola Milenković ljetos je prešao iz Fiorentine u Notingem forest i mnogi su se pitali da li je to dobar potez za njegovu karijeru. Otišao je iz sredine u kojoj je bio godinama u tim diskutabilne transfer politike koji je daleko od svojih slavnih dana, pa se očekivalo da će se "šumari" boriti za opstanak.

Šest meseci kasnije, jasno je svima da je Milenković donio najbolju odluku u karijeri. Forest je sa njim postao moćna defanzivna sila, bori se za mjesto u Ligi šampiona, a pohvale na njegov račun samo pristižu. Nakon što ga je portal "Goal" proglasio za najbolje pojačanje letnjeg prelaznog roka, sada je o njemu divno govorio i nekadašnji kapiten Liverpula Džejmi Karager, danas vodeći analitičar u Engleskoj.

Karager ga je stavio u idealni tim jesenjeg dijela sezone u Premijer ligi, odmah pored Vidžila van Dajka:

"On je na neki način poput Forestovog Van Dajka. Gari Nevil je izabrao Salibu iz Arsenala, dvoumio se između njega i Gabrijela. A, ja sam zapravo bio vrlo blizu da u odbranu stavim Gabrijela zbog defanzivnog učinka, ali i zato što je on defanzivac o kojem se najviše priča zbog onoga što radi kod prekida. Ali jednostavno osjećam da to što Notingem Forest radi defanzivno, da je to zbog Milenkovića", rekao je bez ustručavanja Karager.

"Ola Aina igra i lijevog i desnog beka. Kad god ga gledam, on radi posao i naprijed i pozadi i svaki put kad ga gledam pomislim da može da igra u timu kojem je cilj da svake sezone igra u Ligi šampiona. Defanzivna strana onoga što Forest radi je ono što me impresionira i zato sam morao da stavim dvojicu njegovih defanzivaca u tim", dodao je Karager.

U najboljem timu po izboru Karagera, našli su se još osim pomenutih i Raja, Robinson, Gravenberh, Kaisedo, Salah, Palmer, Kunja i Vud, dok je vrlo slično birao i Nevil i razlika su samo Arnold, Saliba i Gvardiol.

Milenković (27) je ove sezone odigrao 18 mečeva za Forest u Premijer ligi i dao je dva gola, a za jedan je asistirao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!