Eksplodirao je "Old Traford" - Bleki dao gol! Pogledajte kako je Srbin pogodio protiv Junajteda

Pogledajte kako je Nikola Milenković postigao gol za vođstvo svog Notingem foresta protiv Mančester junajteda.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković postigao je svoj prvi gol za Notingem forest - i to na gostovanju slavnom Mančester junajtedu! Već u drugom minutu utakmice Milenković je šokirao "Old traford" poslije kornera, pogledajte kako je to izgledalo: