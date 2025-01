Notingem Forest umalo ispao prošle godine, a sad se bori za titulu s Nikolom Milenkovićem: "Vidić mi je inspiracija"

Nikola Milenković je u jednom intervjuu pričao o Premijer ligi, Nemanji Vidiću, sjajnim rezultatima Notingem Foresta.

Izvor: Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia

Nikola Milenković došao je u Premijer ligu i odmah postao jedno od najboljih pojačanja. Notingem Forest prošle sezone borio se za opstanak u najjačoj ligi na svijetu, a sada je u borbi za titulu. Sve to od dolaska srpskog štopera. O njemu se već pišu hvalospjevi u britanskim medijima, a saigrači su mu već dali i nadimak - "Srbinator". Jasno je da je u pitanju aluzija na čuveni film "Terminator" sa Arnoldom Švarcenegerom.

Plaćen je oko 10 miliona funti i nije se mnogo dvoumio kada je dobio poziv Foresta, tima koji je uzeo dvije titule u Ligi šampiona i koji bi od naredne sezone mogao ponovo da igra u eliti. "Naravno da sam svjestan istorije Foresta prije nego što sam došao. Znam da je klub osvojio dvije evropske titule i to je nevjerovatno. Moramo da pamtimo istoriju, ali u isto vrijeme da se potrudimo da kreiramo svoju istoriju. Ovaj dres ima težinu i moramo da predstavljamo naš klub, istoriju i navijače svake nedjelje. Povratak u Evropu bi bio nevjerovatno dostignuće, ali ne smijemo da gledamo previše daleko", rekao je Milenković na početku intervjua za britanski "Telegraf".

Milenković je odličan u odbrani, što je njegov primarni posao, Forest je primio samo 19 golova na 20 utakmica, koliko i Liverpul, bolji je samo Arsenal sa 18. Ali, ne samo to, Nikola je prijetnja i u napadu, posebno poslije prekida. Upravo su prekidi bili velika boljka ekipe prošle sezone, pošto je tim primio 23 gola iz prekida. "Svjestan sam tog podatka iz prošle sezone, rekli su mi da žele da im pomognem da to popravimo. Gledao sam neke od tih golova koje su primili i nije bilo lako ni za gledanje. Kod prekida je sve u fokusu, koncentraciji i želji da zaštitiš gol. Sada na tome radimo svake nedjelje i posvećujemo tome veliku pažnju. Cilj nas defanzivaca je da naša ekipa ne primi gol, čak ni na treningu, živimo za to."

"Sad sam mirniji... Možda"

Izvor: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Našalio se Milenković i na svoj račun kada je pričao o ponašanju i mirnoći. U Fiorentini je za tri godine dobio 27 kartona, za sada je u Forestu dobio samo dvije javne opomene. "Sada sam mirniji nego što sam bio prije nekoliko godina. Možda... Sve je stvar iskustva i anticipacije prije nego što se stvari dogode. Tajming je sve za defanzivca. Donošenje boljih odluka dolazi sa godinama."

Ima i poseban ritual pred svaku utakmicu. Veče prije meča sjedi gleda snimke napadača sa kojima će da se suoči narednog dana. "Volim da budem spreman. Moram da gledam igrače protiv kojih ću igrati, jer ne želim da me nešto iznenadi. Gledam i stil igre tima jer je i to veoma važno. Ovo je nova liga za mene, tako da je priprema i rad koji ulažeš tokom nedjelje krucijalna stvar."

"Vidić je moj idol"

Izvor: Profimedia

Na koga se Nikola ugleda? Na čovjeka koji je legenda Premijer lige, na svog sunarodnika - Nemanju Vidića. Tako je bilo još od kada je počeo da se bavi košarkom u Žarkovu. "Nemanja je najbolji srpski defanzivac ikada. Bio je moj idol tokom odrastanja, gledao sam mnoge njegove mečeve na 'Jutjubu'. Nikada ga nisam upoznao, ali njegov karakter, mentalitet i liderstvo je za mene velika inspiracija. Naučio sam mnogo od njega, naučio sam kako da unaprijedim svoju igru."

Kada je čuo sledeće pitanje novinara samo se nasmijao. "Da li me još neko inspirisao? Ne. Vidić je bio broj jedan, broj dva, broj tri, četiri i pet", jasan je Milenković.

Nikola još uvijek uči engleski, što je jedan od zahtjeva trenera Nuna Espirita Santa koji traži da se u svlačionici priča isključivo na engleskom bez obzira na nacionalnost igrača. Porodica Milenković je takođe nedavno postala bogatija za još jednog člana, pošto je Nikola postao otac po prvi put, njegova supruga je na svijet donijela dječaka i početkom januara su se doselili u Notingem kod njega.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:19 Nikola Milenković: Ko je spremniji, Tadić ili Rajković? Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)