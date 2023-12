Selektor Srbije promovisao knjigu u Sarajevu: Ovdje sam proveo najveći dio života (FOTO)

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav "Kari" Pešić promovisao je u srijedu uveče knjigu "Moja igra, moj put" u Sarajevu.

Promociji u sarajevskoj VIjećnici prisustvovao je veliki broj Sarajlija iz svijeta sporta, ali i drugih javnih ličnosti poput hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, kao i potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića.

Pešić je ovom prilikom istakao da mu je posebno zadovoljstvo što promoviše knjigu u gradu u kojem je proveo veliki dio života.

"Ovdje sam proveo najveći dio svog života, najviše sam živio u Sarajevu i sigurno mi svaki dolazak budi emociju. Drago mi je da sam ponovo ovdje, prije svega da vidim svoje prijatelje, jer na kraju krajeva dolaziš tamo gdje su ti prijatelji", rekao je Pešić, a prenio "Sport 1".

Srpski selektor se potom kratko osvrnuo na samu knjigu.

"Pokušao sam da sve što se godinama stvaralo u meni pretočim u jednu takvu knjigu. Uvijek je postojala moja želja da se to desi, ali nikad se nije moglo naći vremena. Započeo sam 2016. kada sam morao prekinuti trenersku karijeru zbog operacije koljena, tako da sam tada imao malo više vremena, ali onda, iako sam mislio da neću više raditi i biti trener, iz Barselone su me zvali i otišao sam tamo 2018. godine. Onda je došla korona i bili smo zatvoreni skoro tri mjeseca. U Španiji je to bilo baš drastično i tada sam imao vremena da završim ono što sam započeo", naglasio je srpski selektor, koji je predvodio "orlove" do srebrne medalje na ovogodišnjem Mundobasketu u Manili.

Podsjetimo, Pešić je bio košarkaš Bosne koja je 1979. godine postala šampion Evrope pod vođstvom Bogdana Tanjevića, a bio je i prvak Jugoslavije sa sarajevskim "studentima" kao trener četiri godine kasnije.