Srbija dobija novu ligu, pravi je i Svetislav Pešić! Selektor se uključio - igraće Partizan i Zvezda?!

Selektor Srbije Svetislav Pešić bio dio tima koji će stvarati novu ligu za najbolje srpske klubove.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Prethodnih mjeseci bilo je mnogo riječi o stvaranju nove Košarkaške lige Srbije u kojoj bi učešće uzeli svi najbolji srpski klubovi, a sada su napravljeni i prvi koraci ka realizaciji tog projekta. Direktor KLS Aleksandar Grujin oglasio se i obavijestio javnost o sastanku na kojem je dogovoreno pravljenje platforme koja će biti predstavljena klubovima.

Ukoliko sve bude teklo po planu, od sezone 2025/26 Košarkašku ligu Srbije igraće svi srpski klubovi, računajući i one najbolje koji zbog obaveza u regionalnoj ligi i evropskim takmičenjima trenutno nemaju prostora u kalendaru za srpsko prvenstvo!

"Na sastanku koji smo imali govorili smo o dvije teme usklađivanju kalendara KLS sa potrebama reprezentacije i odluci Skupštine KLS o formiranju Profesionalne lige Srbije donijetoj na Staroj planini pred početak sezone. Dogovor je da se napravi platforma sa kojom će da se izađe pred klubove. U njoj bi od početka do kraja igrali svi naši klubovi, računajući naravno i one najveće. To je neophodno zbog razvoja i masovnosti srpske košarke, jer u Leskovcu, Kraljevu, Užicu, Valjevu, Vršcu i svim drugim velikim centrima svi žele da vide Partizan i Crvenu zvezdu. Istovremeno, cilj nam je da se kroz naše takmičenje ostvari prohodnost ka FIBA takmičenjima i Evrokupu", ističe Grujin.

Ideja je, naglašava, naišla na punu podršku selektora Pešića. "Oduševljen je idejom i dao je maksimalnu podršku. Prihvatio je da bude jedan od članova Radne grupe i aktivno učestvuje u projektu. Uz njega, u ovom tijelu bi trebalo da budu predstavnik saveza, predstavnici naših najvećih klubova, članovi iz klubova KLS i menadžmenta lige", istakao je direktor KLS Aleksandar Grujin.

Podsjećamo, selektor Svetislav Pešić govorio je i tokom i nakon Mundobasketa na Filipinima da Srbiji fali jaka domaća liga, u kojoj bi se tokom cijele sezone nadmetali svi klubovi. Kako Crvena zvezda i Partizan nastupaju u Evroligi, a ABA ligu pored njih igraju Mega, FMP i čačanski Borac, tako nešto nije bilo moguće prethodnih sezona. Crno-bijeli u posljednje dvije sezone nisu igrali domaće prvenstvo, a crveno-bijeli su posljednju titulu osvojili nakon samo dva odigrana meča u finalu domaćeg prvenstva.

