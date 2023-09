ZVEZDA I PARTIZAN ĆE IZAĆI, DOĆI ĆE NEKI DRUGI SELEKTOR! Svetislav Pešić upozorava: Šta će tada biti?

Selektor Srbije podigao ton govoreći o trenutnom stanju srpske klupske košarke i o perspektivi domaćeg takmičenja i reprezentacije.

Izvor: RTS/Screenshot

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić otvorio je u razgovoru za RTS nekoliko tema o budućnosti i razvoju srpske košarke, a samim tim i reprezentacije. Prije svega, upozorio je na opasnosti koje će donijeti nepovratan odlazak Partizana i Crvene zvezde u Evroligu, a prema njegovom mišljenju - taj proces je neminovan.

"Imate takvu situaciju da je najvjerovatnije ono što će se desiti iduće ili narednih godina, da će Zvezda i Partizan dobiti vajld-kard Evrolige, a onda će postati njeni suvlasnici, kao i veliki klubovi. To će se desiti. Šta će se onda desiti? ABA liga? Mi i treba da je ukinemo i da se vratimo gdje pripadamo. Da odmah sada napravimo profesionalnu srpsku ligu. Onog trenutka kad Crvena zvezda i Partizan definitivno dobiju pozivnicu za Evroligu ili sigurnost da će je sigurno igrati, kao Litvanci, oni će izaći. Šta su Litvanci uradili? Napravili su profesionalnu ligu, svaki klub u Litvaniji je dobio pravila ponašanja, napustili su VTB ligu, Šta se kod nas dešava? Osim Crvene zvezde i Partizana, nijedan klub ne igra u Evropi, već godinama. A želimo da razvijamo svoju košarku. Onog trenutka kad napravimo profesionalnu ligu, iz nje će biti prohodnost u Evrokup, u FIBA kup, u Ligu šampiona... Onda se povezujemo sa Evropom i tamo moramo da budemo, a ne u prostoru bivše Jugoslavije. Klubovi vrlo brzo moraju da izraze interes kako žele dalje i gdje bi da se takmiče. Nećete u Evropu? Treba da nestanete. Ako FMP, Mega, Borac Čačak, Spartak Subotica hoće da igraju samo ovu ligu? Ili da igraju ABA 2 ligu? To treba ukinuti odmah".

Pešić je rekao da je nadležnima u savezu već predstavio svoje ideje o rekonstrukciji sistema takmičenja srpskih klubova.

"Poslije Olimpijskih igara doći će neki drugi selektor, biće neki drugi trener. Pa će poslije njega dolaziti drugi. Od ovog rezultata šta smo dobili? Dobili smo sinoć to da smo vidjeli ljude koji su došli da podrže košarkašku reprezentaciju. I to ne reprezentaciju, već košarku u Srbiji. Zamislite koliko imamo navijača i koliko nam je zbog toga veća odgovornost? I naravno, svi treba da navijaju za Zvezdu, Partizan, Megu, treba da se ti klubovi razvijaju, ali treba im ponuditi adekvatan sistem takmičenja. Danas u Srbiji košarka stoji na četiri stuba - prvi je selekcija, drugi je primjenljiva metodika treninga na ljude koje biraš, od mladih do reprezentacija. Treća je učešće, naše, naš uticaj, na pravila FIBA. Mi smo mijenjali pravila FIBA i uticali. Radomir Šaper je mijenjao pravila lige, dane smo provodili u razgovorima u Minhenu. I četvrto, najvažnije, ako nema sistema takmičenja, gdje će ti potencijali da se razvijaju? Ostaćemo gdje smo!"

Pešić je rekao da su na spektakularnom dočeku u centru Beograda shvatio važnu stvar.

"Na dočeku sam razumio ko je najvažniji i prema kome smo obavezni da košarka treba da bude cilj, a ne sredstvo za neke druge ciljeve. To je bila fantastična atmosfera na dočeku, na spektaklu koji su dječaci i djevojčice napravili. Ja sam to doživio već nakon Indijanapolisa 2002, možda sada sa više emocija, nemam pojma. Tada jednostavno shvatiš i osjetiš koliko odgovornosti imaš prema tim ljudima, navijačima, narodu koji doživljava to i koliko je njima važno da reprezentacija postiže vrhunske rezultate. Šta mi treba da uradimo da mi uvijek budemo na takmičenjima, da uvijek dolazimo sa medaljama, da se uvijek proizvode igrači... Kako stići do toga? Na način na koji danas radimo, to je nemoguće", kazao je selektor "orlova", koji je govorio i reprezentativcima Aleksi Avramoviću, Marku Guduriću...