PAMTITE GUDURIĆEV KOŠ IZ ZVEZDE? AVRAMOVIĆ JE TO DONIO IZ PARTIZANA! Pešić: Aleksa, Vanja, Ognjene, od vas počinje

Svetislav Pešić analizirao je nastup reprezentacije u Manili i posebno se osvrnuo na nastup nekoliko igrača.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije, Svetislav Pešić govorio je u intervjuu Radio-televiziji Srbije o učešću reprezentacije na Mundobasketu i o velikim uspjesima "orlova" - plasmanu u finale, osvajanju srebra, prvom direktnom plasmanu na Olimpijske igre u istoriji samostalne Srbije, izbacivanju mladog asa Nikole Jovića, novog ljubimca nacije Alekse Avramovića...

"Kari" je bio upitan za jedan od odlučujućih momenata finala i promašenu trojku Marka Gudurića za izjednačenje, na početku posljednjeg minuta protiv Njemačke.

"Sigurno bi to malo promijenilo situaciju i odluke u posljednje 35 sekunde. Ništa se nije bolje za nas moglo desiti nego da lopta dođe baš do njega, jer je on poznat po tome da takve šuteve pogađa. I u Crvenoj zvezdi sjećate se, i u našoj važnoj utakmici kvalifikacija protiv Turske tamo, koju smo morali da pobijedimo, kao i protiv Grčke u Areni. Sjećate se? Gudurić je upravo taj momak koji se ne plaši da uzme odgovornost i da bude meč-viner", rekao je Pešić.

Naravno, govorio je i o "hrabrom srcu" reprezentacije, Aleksi Avramoviću.

"Aleksa je to samopouzdanje dobio u Partizanu. Dobio je povjerenje trenera, igrača i tako se razvija. Trener je važan i u ovom procesu razvoja igrača. U toj njegovoj karijeri, naravno da je važan, da može da izvrši uticaj da bude bolji i kao čovjek i kao sportista. Međutim, za uspjeh igrača, da on postane bolji, najvažniji su igrači", rekao je Pešić.

"Trener može da ga forsira, da mu daje pažnje, više minuta kad ne igra dobro, ali ako te igrači ne prihvate, nemaš apsolutne šanse. Igrači su prihvatili zadatke koje im je ekipa postavila. Rekao sam ovako: 'Odbrana ne počinje od Milutinova, već od tebe Aleksa, od tebe Marinkoviću i od tebe Dobriću. Kako vi krenete, dobićete pomoć od Milutinova i ostalih. Ako oni vama vjeruju i vide da to izvršavate, oni će to još više izvršavati. Tako se napravi komunikacija, veza, da se takmiče sa nekim tamo najboljima i da uživaju u tom takmičenju"

Pešić je rekao da je "kostur" reprezentacije, košarkaši rođeni 1994. i 1995. godinama nastupao zajedno i u mladim kategorijama i da je tako stekao i međusobno povjerenje, napravio ambijent... Takođe, otkrio je i kako je motivisao ekipu tokom Mundobasketa.

"Nije to kao ranije, da uđeš u svačionicu i kažeš 'Važna je utakmica, moramo da se borimo, svi zajedno'. Danas se tako ne motiviše. Nema velikih govora, 'ajmo svi zajedno, dajte ruke'. Danas motivišemo ekipu ciljevima. Postoji cilj koji te vodi kroz proces, a onda i mini-ciljevi. Mi smo ekipa koja je imala 25 asistencija po meču, to je nemoguće na Svjetskom prvenstvu. Prvi smo po procentu postignutih koševa, 55 odsto. Apsolutno prvi. Među dvije ekipe smo i po ukradenim loptama. Predzadnji smo po izgubljenim loptama...", nabrajao je Pešić zadovoljno, svodeći utiske nakon Mundobasketa.