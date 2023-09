Beograd donio odluku - praviće doček za sve sportiste!

Na inicijativu gradonačelnika Aleksandra Šapića, usvojena je odluka koja će važiti za sve sportiste osvajače medalja i njihove saveze.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Uprava Grada Beograda oglasila se u četvrtak uveče i objavila odluku o organizaciji dočeka uspješnih sportista na balkonu Gradske skupštine. "Da ne bi ubuduće bilo zloupotrebe i dezinformacija u javnosti, kako bilo ko iz Gradske uprave odlučuje ko će biti dočekan, a ko neće, i time bilo koga diskriminiše, Grad Beograd i Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda, donio je ovu odluku", navedeno je prije detaljnog obrazloženja odluke.

"Svi sportisti koji osvoje medalje na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima, kao što su svjetska prvenstva, evropska prvenstva ili Olimpijske igre, a koji budu imali želju da za njih budu organizovani svečani dočeci ispred Skupštine grada Beograda, to mogu i da ostvare tako što će njihovi matični nacionalni savezi upućivati dopis Sekretarijatu za sport i omladinu za organizaciju ovih događaja. Grad Beograd će svim sportistima podjednako izlaziti u susret i davati na raspolaganje organizacione i druge kapacitete koje posjeduje. Sama atmosfera i broj ljudi će uvijek zavisiti od naših građana i mi na to kao ni do sada, nismo mogli, niti ćemo moći da utičemo”, navedeno je u izjavi gradskog sekretara za sport i omladinu Nikole Penića.

Gradski sekretar Nikola Penić poručio je da je u svojstvu resornog sekretara za sport i omladinu grada, a na inicijativu gradonačelnika Aleksanda Šapića, uputio poziv i Ivani Vuleti da naprave doček nakon što je postala šampionka svijeta, ali da je ona to odbila.

"Na inicijativu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, odmah nakon osvajanja zlatne medalje na SP u atletici Ivane Vulete, pozvao sam predsjednika Srpskog atletskog saveza Veselina Jevrosimovića i uputio sam mu čestitke tim povodom. Obavijestio sam ga o mogućnosti i naše spremnosti i želje da se svi resursi Beograda stave na raspolaganje Srpskom atletskom savezu i Ivani Vuleti za organizaciju njenog svečanog dočeka ispred Skupštine grada Beograda. Kako mi je prenio predsjednik saveza Jevrosimović, Ivana se zahvalila na ponudi i pozivu, sa obrazloženjem da nema praksu i želju da prisustvuje takvoj vrsti događaja", navedeno je u izjavi gradskog sekretara.

Podsjetimo, ove nedjelje na balkonu Starog dvora priređen je spektakularni doček košarkašima, Novaku Đokoviću i basketašima, na kojem su hiljade navijača zajedno sa svojim ljubimcima uživale u spektaklu.