"Ja samo ne idem nigdje nepozvana": Oglasila se Ivana Vuleta povodom slavlja srpskih sportista!

Srpska atletičarka Ivana Vuleta oglasila se na svom Tviteru.

U utorak uveče na balkonu Gradske Skupštine organizovan je doček za srebrne košarkaše, zlatne basketaše i najboljeg srpskog sportistu svih vremena Novaka Đokovića koji je osvojio četvrti US Open. Sada se oglasila i najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Vuleta koja je odgovorila i zašto nje nije bilo na balkonu:"Ja samo ne idem nigdje nepozvana. Između ostalog", napisala je Ivana na svom Tviteru.

Podsjetimo, Ivana Vuleta je Srbiji donijela zlatnu medalju sa Svjetskog prvenstva u atletici u Budimpešti 20. avgusta kada je sjajnim skokom od 7,14 došla do prve zlatne svjetske medalje na otvorenom. Do tada je Ivana bila šampionka svijeta i u dvorani, dok će u Parizu 2024. godine pokušati da dođe i do posljednjeg velikog zlata koje joj nedostaje, sa Olimpijskih igara. Pred njom je sada i učešće na završnom mitingu Dijamatske lige za 2023. godinu u Judžinu gde će učestvovati 16. i 17. septembra i pokušati da na idealan način završi sezonu.

Doček na balkonu Gradske Skupštine u Beogradu bio je veoma emotivan zbog dolaska košarkaša Boriše Simanića, kome je za vrijeme Svjetskog prvenstva odstranjen bubreg, dok je zaplakao i Novak Đoković koga je posebno dirnulo skandiranje srpskih navijača i podrška srpskih košarkaša i basketaša.

