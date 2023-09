PITAO SAM TATU: ZAŠTO SEBI OVO RADIŠ!? Oglasio se Marko Pešić pred finale: Igrao za Njemačku, evo za koga će navijati!

Marko Pešić, sin selektora Svetislava, osvajao je medalje sa Njemačkom i biće mu jako zanimljivo da gleda finale Svjetskog prvenstva gdje mu je "srce podijeljeno".

Srbija i Nemačka sastaju se od 14.40 u finalu Mundobasketa, a svima je poznata činjenica da je Svetislav Pešić veoma vezan za obje reprezentacije. Ne samo da je Kari u prilici da nakon 20 godina opet Srbiji donese zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu kao i u Indijanapolisu, nego je i sa državnim timom Njemačke pravio nevjerovatne uspjehe, između ostalog donio im je i evropsko zlato prije 30 godina.

Takođe, njegov sin Marko je ostavio veliki trag u reprezentaciji Njemačke kao igrač, osvojio je bronzu upravo prije 20 godina u SAD kada je sa ocem bio na podijumu, dok ima i srebro na Eurobasketu u SCG 2005. Zato će i njemu biti veoma emotivno pred finale u Manili...

"Ovo je istorijski trenutak za njemačku košarku i sport. Ali i za evropsku, jer su poslije dugo vremena dvije ekipe iz Evrope u finalu. One su praktično izbacile dva NBA tima, veoma emotivan dan za mene", kazao je Marko Pešić za njemački Sport i dodao: "Ja ću da držim palčeve za obje strane. Naravno, porodica je iznad svega. Svi smo veoma ponosni na mog oca. Nije mu bilo lako u Srbiji. Impresivna je činjenica da ima tu snagu, tako borbeno srce i tu energiju da sa ovim timom postigne ovakve rezultate. Imao bih veliki problem kod kuće da ne podržavam svog oca. Ali, to nema veze sa Njemačkom ili Srbijom".

Pred finale vjeruje da Njemačka "mora da kontroliše emocije" pošto su veoma burne kada se pobijede Sjedinjene Američke Države, tako da smatra da će oni imati prednost ako pokažu mentalnu zrelost zbog dubine tima i činjenice da su duže zajedno. Ipak, dobro zna i šta je sve prošao njegov otac, od otkaza, preko povreda do prave hemije.

"Moj otac je neko ko se uvijek raduje. Često sam ga pitao: 'Zašto sve to radiš sebi?' Ali kada postavi cilj, nikada ne odustaje. On je takav borac. Izuzetno je psihički jak, posebno kada stvari idu loše. Vjeruje u ono što radi. Ima tim koji se u potpunosti identifikovao sa njegovim zahtjevima. Obje strane vjeruju jedna drugoj, jednostavno se uklapa. Ima toliko iskustva i to ste ponovo vidjeli na ovom turniru. To je nešto što ne možete naučiti ili kupiti. Zato on to može", zaključio je Marko.

