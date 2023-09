ŠOK ODLUKA PRED FINALE! Protiv Njemačke promijenjena KLJUČNA STVAR i to samo za ovaj meč! (FOTO)

Ovo niko nije očekivao, a igrači najmanje. Na finalu će Srbija i Njemačka igrati sa potpuno novom loptom! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Nevjerovatna odluka pred finale Svjetskog prvenstva u košarci! Organizatori su odlučili da se samo za finalni meč Srbije i Njemačke promijeni lopta sa kojom se igra! FIBA je zvanično objavila da će se finale igrati sa specijalno dizajniranom loptom, a da će samo 1.200 lopti biti proizvedeno i pušteno u promet.

"Zasnovana na zvaničnoj lopti ovog Svjetskog prvenstva, verzija lopte za finale je dizajnirana ekskluzivno kako bi prikazala ovaj meč. Ne samo da je ugraviran logo prvenstva već će imati i ugraviran trofej zlatnom bojom kao i datum finala", navodi se u saopštenju FIBA.

Oglasio se i Frank Lenders, generalni direktor FIBA za medije i marketing. "Uzbuđeni smo da otkrijemo ovu specijalnu Molten loptu za finale Svjetskog prvenstva. Prelijepi dizajn svakako uspijeva da prikaže značaj ove sjajne prilike." Pogledajte kako izgleda ova lopta:

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srpski košarkaši su sa novim loptama trenirali samo jednom do sada i to na treningu u "Ninoj Akino" hali veče pred meč. To bi svakako mogao da bude problem, jer su igrači cijeli turnir igrali sa jednom loptom, a sad moraju najvažniji meč da igraju sa drugom, na koju nisu navikli.

