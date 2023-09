GOSPODO, ZNATE KO SUTRA IGRA FINALE! Posljednje obraćanje Pešića pred meč za zlato: Mnogi su iznenađeni, ja nisam

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić obratio se danas medijima pred meč sa Njemačkom u finalu Svjetskog prvenstva. Od reportera MONDA, Nikole Lalovića sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić obratio se danas medijima uoči utakmice koju "orlovi" igraju u nedjelju od 14.40 protiv Njemačke, kada će se boriti za zlatnu medalju na Mundobasketu. Iako je vladala ogromna euforija (i još vlada) u javnosti zbog pobjeda nad Litvanijom i Kanadom, selektor Svetislav Pešić se trudi da "spusti loptu" i ne dozvoli da bilo ko odmah pomisli da ćemo osvojiti najsjajnije odličje.

"Dobro, gospodo, znate već ko sutra igra finale - mi protiv Njemačke", našalio se Kari na početku obraćanja srpskim medijima na treningu: "Vjerovatno to niko nije očekivao, ali važno je šta smo mi očekivali. Ja sam očekivao Njemačku u finalu, ne jer su ostali slabiji od nje, nego jer je Njemačka najviše pokazala do sada na prvenstvu i nisu izgubili nijednu utakmicu. Igrali su perfektno prvenstvo i to me ne iznenađuje jer znam ekipu, trenera i igrače, ali i njihov najveći kvalitet - kontinuitet jer godinama igraju zajedno pod istim selektorom".

Pešić ističe da su Nijemci napravili "fantastičnu ekipu" i da se zbog toga od njih očekuje zahtjevna utakmica, pa se nada pravom finalu u kome će i sam biti centralna figura. Dobro je poznato da je Kari napravio najveće uspjehe u istoriji njihove košarke pošto im je donio zlatnu medalju na Eurobasketu.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Vidjećemo da li je prednost što ja poznajem njihovu košarku. Srpski igrači su dosta dobro praćeni, postoji skauting i naravno da ih ja bolje poznajem jer sam stalno bio sa njima, poznajem trenera i igrače, tako da koliko je to prednost... Vidjećemo. Ja se bavim više svojim igračima da se mentalno i taktički pripreme za ovu utakmicu i biće teška borba. Njemačka je borbena ekipa i kod njih nema predaje. Nije to samo borba, borba, borba, nego je to pretvoreno u kvalitet iz čega mogu da nadoknade i rezultat", kazao je Kari i kazao da je sada vezan emotivno za Srbiju.

"Ja sam donio Njemačkoj mnogo više od zlata. Ali, postao sam tamo pravi trener, pomogli su oni i meni. Ja sam emotivno sve više vezan za ovu ekipu iz dana i dan, sve se bolje poznajemo, znate kako to ide...".

Objasnio je Pešić i da su svi "zdravi i odmorni" pred sutrašnju utakmicu, dodavši da ključ rezultata leži u dobroj odbrani iz koje treba da dođemo do lakših poena. "Naravno da je ključ odbrana i tu nema nikakvih dilema, mi smo pokazali da smo ekipa koja iz odbrane igra naš napad i trči u kontre, mi smo ekipa koja je vodeća u smislu postignutih poena iz tranzicije, ali su oni posljedica odbrane. Mi nemamo tu fiziku i veličinu koji oni imaju, visoki su i snažni na svim pozicijama, ali smo spremni da imamo taj kvalitet predviđanja, da čitamo situaciju", zaključio je on.