BOGDAN IGRAO BOLESTAN, MILUTINOV NA SVOJU ODGOVORNOST! Pešić o svim problemima "orlova" - To u životu nisam vidio

Selektor Svetislav Pešić je nakon finala Svketskog prvenstva i srebrne medalje koju je osvojio sa nacionalnim timom Srbije pričao o brojnim problemima ove ekipe. Za mnoge se nije ni znalo!

Srbija je druga na svijetu i to u kakvoj situaciji! Znamo ko sve nije mogao da se odazove na poziv selektora Svetislava Pešića i da zaigra za nacionalni tim na ovom prvenstvu, ali neke stvari koje su se dešavale ovom timu nismo znali.

Ušla je u posljednji meč Srbija sa 11 igrača jer je Boriša Simanić nakon užasne povrede u trećem meču turnira ispao sa takmičenja. Selektor Pešić je istakao da je za zlato ovdje bila potrebna dublja rotacija.

"Zaslužili su ovu pobjedu, čestitam Njemačkoj! Igrali su 40 minuta jako i sa kontinuitetom, Ako neki tim pobijedi sve utakmice ne možemo da ne kažemo bravo. Za ovakvu utakmicu nam je bila potrebna bolja rotacija", rekao je Pešić, a onda otkrio ve probleme našeg tima.

"Milutinov nije znao da li će da igra zbog problema sa mišićima poslije posljednjeg meča sa Kanđanima. Medicinski tim je dao sve od sebe, ali imali su samo 48 sati da ga spreme. To je jako teško. Na početku meča smo izgubili jako bitnog igrača Dobrića. Naša igra sa njih i bez njega nije ista. Bogdanović se razbolio, nismo znali da li će moći da igra... Toliko problema u životu nisam vidio. To je istina i ja to moram da kažem, ali ni jednog momenta neću da kažem da Njemačka ovo nije zaslužula! Ponosan sam na igrače, ko ne bi bio!", rekao je Pešić.

Otkrio je da je želja naših igrača da igraju ovo finale bila tolika da su neki igrali i na svoju odgovornost! "Sve ih volim, našli smo se, vjeruju oni meni, ja njima, i najvažnije je biti posvećen i onda je lakše da nadoknadiš ono što ti nedostaje. Imali smo te probleme, moramo to da kažemo, da li bismo pobijedili, nikad se ne zna. Milutinov je igrao na svoj rizik, dokle može, izgubili smo Dobrića, jednog od naših najboljih igrača na prvenstvu i bez njega je to malo drugačije", dodao je Pešić.

O povredama naših igrača je na konferenciji za medije nakon osvajanja srebra govorio i plejmejker ovog tima i sjajni defanzivac Aleksa Avramović. "Prošli smo kroz mnoge probleme, znate šta je bilo sa Borišom Simanićem, videli ste i ta je bilo sa Ognjenom Dobrićem, a znate koliko nam on znači. Nikola Milutinov je imao problem, kao i svi ostali, ali to nije izgovor. Danas sam tužan, ali sutra ću biti srećan!", istakao je Aleksa Avramović.

