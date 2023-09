NE PLAČEM, ALI JE**GA! Emotivni Jović stao pred kamere: "Znači mi, postao sam bolji čovjek sa ovim ljudima"

Nikola Jović imao je emotivno izlaganje poslije poraza u finalu Mundobasketa.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Srbija je ostala bez svjetskog zlata. U finalu Mundobasketa izgubila je od Njemačke (83:77). Počelo je povredom Ognjena Dobrića, nije bilo sreće sa trojkom Marka Gudurića, pa je onda bilo suza na parketu. Među njima bio je Nikola Jović, najmlađi član tima.

Poslije utakmice košarkaš Majamija stao je pred kamere i bilo je vidljivo koliko mu je teško da priča. Srebro je tu, ali su svi željeli to zlato. "Mi smo htjeli da pobijedimo, ali je**ga. Nekako smo se ispraznili i emotivno i fizički, nismo imali snage i to je to", rekao je Jović za "Sport klub".

Uslijedilo je pitanje o suzama. "Nije, nije, ne plačem. Jednostavno... Znači mi. Stvarno mi znači", izgovorio je Nikola.

Poslije kratke pauze je nastavio. "Mnogo mi je drago što sam bio sa ovim nevjerovatnim mocima, više mi je značilo to što ću biti bolji čovjek uz njih nego što ću biti bolji igrač. Mnogo mi je drago, nadam se da ću moći ovo da ponovim nekad", zaključio je Nikola Jović.

Pogledajte 00:15 Dobrić ne može da stoji Izvor: MONDO Izvor: MONDO

