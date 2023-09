Hrvat progovorio o srebru Srbije: Pešiću je jedan igrač bio problem i riješio ga je!

Proslavljeni hrvatski stručnjak Željko Pavličević istakao je kako ga Svetislav Pešić inspiriše da nastavi svoju karijeru, a pričao je i o uspjehu "orlova" na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia

Svetislav Pešić je inspiracija! Sa 75 godina odveo je Srbiju do svjetskog srebra na Mundobasketu u Manili, a sada je o njemu govorio legendarni Željko Pavlićević. Hrvatski stručnjak, koji je osvojio dvije titule prvaka Evrope, sada je istakao da planira da sa 72 godine malo odmori, ali da mu podvig Svetislava Pešića daje snage da ipak nastavi dalje!

"Svetislav Pešić mi uvijek daje nadu. On je stariji od mene tri godine, pa vidite da i dalje i te kako dobro radi. Ako dođe neka ponuda, prihvatiću je, ali da baš jurim za nekim ponudama, to ne", rekao je Pavlićević u razgovoru za "Jutarnji".

Trener koji je ispisao najslavnije stranice jugoslovenske i hrvatske košarke sada je natenane secirao i neuspjehe Hrvatske u prethodnom periodu. Rano su ispali na Eurobasketu, na Mundobasket se nisu ni plasirali, a razlozi za takvo stanje nisu od juče.

"Vrlo jednostavno, onog trenutka kad se naruše prirodna pravila onda, sistem ne može da ide naprijed. Kod nas su se u jednom trenutku narušila temeljna pravila kvaliteta. To znači da grupa ljudi koja je odlučivala nije to činila na temelju kvaliteta, nečeg što treba, nego na osnovu ovakvih i onakvih interesa. Kad se to narušilo, a to nije bilo sada, nego prije dvadesetak godina, onda imate slučaj da je bolje i pohvalnije reći ko nije bio selektor reprezentacije nego ko je bio. Zato jer su bili svi. U tom košmaru se gubi ta struktura koja treba da postoji", iskren je bio Pavlićević.

On je povukao i paralelu između Srbije i Hrvatske, između neigranja Bojana Bogdanovića za nacionalni tim susjedne države i odsustva dugogodišnjeg kapitena Miloša Teodosića iz tabora "orlova".

"Imate sad fenomenalan primjer s ovom našom sadašnjom reprezentacijom koju vodi Sesar, što mi je jako drago da je napravljen jedan iskorak. Imate sportski apsurd u kom Bogdanović kao naš najbolji igrač ne igra, ali odjednom su tu proigrali Šarić i Hezonja. Sportska psihologija i znanje o njoj je jako bitno. Na kraju krajeva, Pešić se u srpskoj reprezentaciji borio s jednim velikim problemom, a on se zove Miloš Teodosić. I izborio se. Rekao je, 'imam svoju ideju.' Da li bi ta reprezentacija mogla da igra odbranu s nekim drugim tipom igrača? Ne bi. To vam ja kao trener tvrdim, posebno jer su igrali briljantnu odbranu. Kod nas se napravila jedna pozitivna atmosfera i napokon smo dobili na terenu jedan karakter", završio je Pavličević.