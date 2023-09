KAD JE SRBIJA KLIKNULA? KAD SE TO DESILO BORIŠI! Aco Petrović o "starom liscu Pešiću" i srebru: Desio se jedan junak

Odnedavno u penziji Aco Petrović se ne libi da komentariše događaje na Svjetskom prvenstvu, pa se tako dotakao i uspjeha Srbije.

Proslavljeni hrvatski košarkaš i košarkaški trener Aleksandar Petrović još jednom je komentarisao dešavanja na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u košarci, a posebno je na svom "skeneru" imao ekipu Srbije. Nakon što je kritikovao suđenje u finalu, ali i na cijelom turniru morao je da pohvali selektora Svetislava Pešića.

"Srbi su u principu krenuli sa dosta nepoznanica u pripreme. Nije bilo Jokića, nije bilo Micića, dva najbolja igrača iz prošle sezone. Međutim stari lisac Pešić je išao korak po korak, pravio tu hemiju. Onog trenutka kada se, nažalost po Borišu Simanića, desio taj prekršaj kada je dečko izgubio bubreg, tog trenutka se ekipa Srbije dodatno homogenizovala", smatra nekadašnji selektor Hrvatske, Brazila i Bosne i Hercegovine.

Posebno je kao bitne šrafove tima istakao u napadu Bogdana Bogdanovića i Nikolu Milutinova, a u odbrani Aleksu Avramovića. Ipak, jasno mu je zašto u finalu nije moglo bolje...

"Izrastao je jedan defanzivni junak u liku Alekse Avramovića, Bogdan Bogdanović je preuzeo napadačku ulogu i Srbija je izgledala poprilično moćno. Međutim u trećoj četvrtini fidnala, poluvrijeme je bilo 47:47, ali Nikola Milutinov nije imao nikakav uticaj na igru Srbije, a do tada je bio prvi igrač Srbije uz Bogdanovića. Oni su prvih pet minuta pokušavali da njega razigraju. Otišlo je pet-šest lopti dole na Milutinova, međutim trener Nijemaca, Gordi Herbert je to sjajno pripremio i tu je otišlo četiri-pet posjeda. I tu je otišla Njemačka na plus 12, plus 13 koševa prednosti i tu više nije bilo povratka", završio je Petrović.