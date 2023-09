"ŠTO NISU PRIKAZALI DRUGI UGAO?" Čuveni Hrvat digao glas zbog finala Mundobasketa: Srbija ima pravo da se ljuti!

Legendarni Aleksandar Petrović je imao zamjerke na suđenje u meču Nemačke i Srbije u finalu Svjetskog prvenstva u košarci.

Ponovo se javio Aleksandar Petrović i komentarisao plasman Srbije na Svjetskom prvenstvu. "Orlovi" su završili na drugom mjestu Mundobasketa, a nekadašnji selektor Hrvatske, Brazila i Bosne i Hercegovine je govorio o nezadovoljstvu srpske javnosti suđenjem u finalu.

Posebno su svi bili bijesni kada Francu Vagneru nije suđen očigledan nesportski faul nad Aleksom Avramovićem, a i hrvatski stručnjak se slaže da je to bio nesportski potez Nijemca.

"Naravno da onaj ko izgubi ima pravo da se ljuti. Mislim da se ljutnja Srbije rukovodi onim dijelom kada se desio po meni apsolutno nesportski potez kada je Franc Vagner prekršajem zaustavio u tranziciji Aleksu Avramovića. To je bio apsolutno nesportski prekršaj. E sad kad smo gledali snimak pokazivan je samo jedan ugao te slike. A nije pokazivao drugi ugao iz koga se nedvosmisleno vidi da je to bio nesportski faul. Sad je tad bio još aktivan rezultat...", počeo je Aleksandar Petrović.

On je istakao da je prva stvar koju mora da uradi novo rukovodstvo FIBA na čelu sa Horheom Garbahosom proeman sudija koji se delegiraju za najveća takmičenja.

"Međutim u par navrata sam ja rekao da prva stvar koju i novi predsjednik FIBA Evropa Garbahosa i ovaj šeik katarski, oni prvo moraju sa Evroligom da se dogovore da im Evroliga rentira 20 najboljih sudija. Ovdje nije bilo u pitanju da li je neko nekoga oštetio nego je to bio manjak kvaliteta. Ja lično znam te sudije koje su sudile to jer sam četiri godine proveo u Brazilu. Meni su ti ljudi stalno sudili - Vaskez iz Portorika i Oskar Bermudes iz Meksika... To su dobre sudije, ali ne dovoljno dobre za finale", završio je Petrović.