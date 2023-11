Ja sam jedan od najboljih trenera u Evropi! Svetislav Pešić se oglasio: Kad vi ne kažete, onda ću ja da kažem

Svetislav Pešić pričao je o svojim uspjesima, reprezentaciji, načinu razmišljanja...

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebro na Mundobasketu. U finalu je Njemačka bila bolja, a prije tog uspjeha je sa Jugoslavijom osvojio Evropsko i Svjetsko prvenstvo. Vodiće nacionalni tim i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Sada se oglasio i dao jednu veoma zanimljivu izjavu.

Istakao je da je on među najboljim evropskim trenerima.

"Sad ću sa vama da podijelim jednu intimu. Ja sam trener 40 godina, bilo je pobjeda i poraza, ali ja sam trener. Ja sam jedan od najboljih trenera sa prostora Evrope. Kad vi ne kažete, ja ću da kažem", rekao je Pešić za portal "Bonitet".

On je držao predavanje na temu "Moć odgovornosti" i objasnio je kako on na sve to gleda. "Sada kada smo postigli neki veliki uspjeh Darko me pozvao ovdje. Znači ništa ne uspijeva kao uspjeh. Iako sam ja i ranije imao uspjeha. Ne zna se koliko imam ponuda za intervjue, ne zna se koliko imam ponuda da držim predavanja. Svaki dan treba negdje da idem, da držim predavanje o pobjedničkom mentalitetu, motivaciji. Prije Mundobasketa niko me ne zove, a ja sam i prije Svjetskog prvenstva bio isti, ništa se nije promijenilo", zaključio je Pešić.