Odjavio Crvenu zvezdu zbog autoškole: Na Marakani ostali u šoku kada se otac javio

Nemanja Maksimović mogao bi da se vrati u Zvezdu, nakon što je na ružan način napustio crveno-bijele prije više od decenije

Nekadašnji đak Crvene zvezde Nemanja Maksimović mogao bi da se vrati u Crvenu zvezdu na velika vrata, kao potencijalno pojačanje za kvalifikacije za Ligu šampiona. Sada iskusni "A" reprezentativac Srbije, strijelac čuvenog gola u finalu Mundijalita 2015. na Novom Zelandu, ponikao je na Marakani, ali se na ružan način rastao sa matičnim klubom.

U vrijeme mandata trenera Aleksandra Saše Jankovića, Maksimović je odbio da dođe na pripreme sa Crvenom zvezdom jer je upisao auto-školu i morao je na časove vožnje. To je izuzetno naljutilo tadašnjeg trenera, koji je kaznio i njega i Veljka Simića, odsutnog zbog sličnog razloga.

"Veljko je sam sebe eliminisao sa spiska putnika za Antaliju i o njegovom statusu razgovaraće adekvatne komisije u klubu. Kada se to dogodilo, odlučio sam da na njegovo mjesto pozovem malog Maksimovića, koji je takođe 95. godište i koji je u startu bio oduševljen pozivom. U tom trenutku nalazio se u Bosni i rekao je da je spreman odmah da se spakuje i dođe."

"Ovog jutra pozvao me je Nemanjin otac i rekao da je on upisao kurs za vožnju i da ne može sada da prekida to, tako da se neće odazvati pozivu za pripreme. Jel' treba da vam kažem da sam bio šokiran i ponašanjem i stavom? Ispostavilo se, vjerovatno slučajno, da i Maksimovića zastupa ista menadžerska agencija iz Švajcarske. Žao mi je što su tako mladi dozvolili da neko drugi stavi znak pitanja iznad njihovih karijera zbog ličnih interesa. Žao mi je, ali niko svojim prisustvom neće čašćavati Crvenu zvezdu. Ovo je očigledno velika tema za razmišljanje", govorio je Janković.

Maksimović je te 2013. godine napustio Zvezdu i prešao u Veronu, a seniorsku karijeru započeo je u Sloveniji, nastupajući za Domžale. Potom je bio ključni igrač u plasmanu Astane u Ligu šampiona, iz Kazahstana je otišao u Valensiju ali se na Mestalji zadržao samo jednu sezonu (21 utakmica, jedan gol)i potom je 2018. otišao u Hetafe, za koji igra i sada. U klubu iz predgrađa Madrida odigrao je čak 212 utakmica, postigao devet golova i ostvario tri asistencije. Uz to je za reprezentaciju sabrao 48 nastupa.

Njegov povratak na "Marakanu" ne bi bio prvi dolazak davno odbjeglog Zvezdinog "sina". Uostalom, upravo je i Veljko Simić (29), sada napadač Omonije, došao nazad na "Marakanu" iz Zemuna u ljeto 2018. i zaigrao u Ligi šampiona. Delije su ga dočekale na "Marakani" transparentom: "Svi vi što za parama otrčaste i klubu leđa okrenuste, u Zvezdi sreću opet nađoste? Zvezdina djeco, nemojte da vam primjer budu Simić, Janković i Adžić", pisalo je na paroli na sjevernoj tribini, sa koje je Simić poslije te lekcije dobijao samo podršku.

