Nemanja je Zvezdina bomba za Ligu šampiona: Otišao kao klinac, vraća se kao šampion i reprezentativac

Narednog ljeta bi Crvena zvezda i Nemanja Maksimović bi mogli ponovo da se sastanu.

Crvena zvezda će narednog ljeta tražiti pojačanja sa kojima može da napadne novi ulazak u Ligu šampiona, a jedno od imena na spisku sigurno će biti i srpski reprezentativac Nemanja Maksimović. Bivši omladinac crveno-bijelih sigurno je igrač po ukusu Vladana Milojevića, koji obožava da od domaćih fudbalera napravi jezgro tima, a iz Španije stižu signali da će Maksimović biti otvoren za pregovore.

Ni manje ni više, o rastanku Nemanje Maksimovića i Hetafea govorili su predsjednik i trener tog španskog kluba, uz jasne signale da bi naredna destinacija borbenog veznog fudbalera trebalo da bude Srbija ili neka druga zemlja na Balkanu. Prije nekoliko mjeseci otvoreno se pričalo o odlasku u Grku, ali je pitanje da li Olimpijakos, Panatinaikos i ostali timovi mogu da ponude Nemanji nešto više nego Crvena zvezda.

"Maksimović želi da se vrati u svoju zemlju ili u neku u okruženju. Bilo mu je udobno kod nas, u Španiji je dugi niz godina, hvala mu na učinku i tretmanu. Kad se ovo prvenstvo bude završilo moramo da pribjegnemo novom projektu. Imamo mnogo igrača koji su kod nas na pozajmicama sa opcijama kupovine. Prije kupovine moramo da prodamo", rekao je predsjednik španskog kluba Anhel Tores, a sličnu stvr rekao je i trener Hose Bordalas.

"Predsjednik je rekao ono što je realnost. Volimo Nemanju, znamo da je dao cijelog sebe Hetafeu, uvijek je tužno kad se rastajete sa takvom osobom. Gajimo veliku simpatiju prema njemu, od prvog dana se poistovijetio sa klubom, u prethodnom kolu je oborio rekord po broju pretrčanih kilometara na utakmici La lige i to sve se mora poštovati. Baš kao i njegova odluka", ispričao je trener i tako Zvezdi otvorio vrata da pregovara sa centralnim veznim fudbalerom.

Nemanja Maksimović je rođen u Banji Koviljači, a nakon igranja za Gučevo u rodnom gradu i Omladinac u Loznici postao je član Crvene zvezde. Prošao je kroz nekoliko mlađih kategorija u školi crveno-bijelih, sve do omladinskog tima. Ipak, u ljeto 2013. godine kontroverzno je raskinut njegov ugovor, a on je nakon igranja za Srbiju na Evropskom prvenstvu do 19 godina potpisao za Veronu, nakon čega se još tokom omladinskog staža obavezao na saradnju sa slovenačkim timom Domžale.

Za tu ekipu odigrao je prve dvije sezone u seniorskom fudbalu, zatim je nastupao za Astanu u Kazahstanu, a kasnije za Valensiju i Hetafe, u kojem je ljeta 2018. godine. Maksimović je za španski tim odigrao 212 mečeva, uz devet golova i tri asistencije. Standardan je reprezentativac Srbije, za koju ima 48 nastupa u seniorskoj konkurenciji. Svojevremeno je bio i šampion Evrope sa nacionalnim timom za igrače do 19 godina, odnosno svijeta sa reprezentacijom do 20 godina. Na turniru na Novom Zelandu postigao je gol za pobjedu nad Brazilcima u 118. minutu finala, nakon što je prethodno asistirao Staniši Mandiću za prvi pogodak na meču.