Prekinut niz Sloge: Dobojlije poražene u Konjicu

Izabranici Vlade Jagodića doživjeli su poraz od Igmana rezultatom 2:0.

Izvor: PROMO/FK Igman Konjic

Niz Sloge iz Doboja od pet utakmica bez poraza u domaćem šampionatu prekinut je danas. Posljednji poraz Dobojlije doživjele su na Tušnju polovinom decembra od Tuzla sitija (3:0), a danas su okviru 24. kola poraženi u Konjicu od Igmana rezultatom 2:0.

Domaći tim je od samog početka preuzeo inicijativu, a to im se isplatilo u 20. minutu. Nakon centaršuta Mešinovića, Ramić spušta loptu do koje stiže fudbaler gostiju Redžić, koji pokušava driblati pred svojim golom i graditi loptu, a to koristi Hebibović i pogađa za 1:0.

Samo dva minuta kasnije već je bilo 2:0. Ovog puta strijelac je bio Denković koji je iskoristio lošu intervenciju golmana Ščekića.

Do kraja prvog dijela imala je i Sloga dobru priliku, ali udarac Veselinovića pogađa njegovog saigrača Mrkaića i olakšava posao Ćemanu.

Krenula je Sloga ofanzvnije u drugom dijelu, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol domaće ekipe. Imao je Igman veliku priliku preko Denkovića u 90. minutu, ali je Ščekić spasio goste.

Bila je ovo osma pobjeda ekipe Edisa Mulalića u ovoj sezoni te sada imaju 26 bodova. S druge strane, Sloga je ostala na 38.

PREMIJER LIGA BIH – 24. kolo

Igman – Sloga 2:0 (2:0)

/Hebibović 20, Denković 22/

Tuzla siti – Sarajevo (16.00)

Željezničar – Velež (20.00)

Sutra:

Zvijezda 09 – Široki Brijeg (13.30)

Borac – Zrinjski (16.00)

GOŠK – Posušje (20.45)