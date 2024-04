"Oni nemaju plate za grijanje, a pogledajte sebe" Gvardiola je strašan kad pobjesni - samo je izjurio napolje!

Objavljen je snimak govora Pepa Gvardiole poslije poraza Mančester sitija. Održao je lekciju igračima koju sigurno neće zaboraviti.

Ove nedjelje je premijerno emitovan Netfliksov dokumentarac o šampionskoj sezoni Mančester sitija 2022/23, u kojoj je tim Pepa Gvardiole osvojio istorijsku triplu krunu. Gledaoci širom svijeta - ljubitelji fudbala i sporta u cjelini - dobili su priliku da izbliza vide kako Španac vodi za mnoge najbolji tim od njegove i Mesijeve Barselone prije 15 godina.

U jednom od najuzbudljivijih dijelova, prikazana je Gvardiolina reakcija poslije poraza u Liga-kupu od Sautemptona 0:2. Tog 11. januara, Španac je bijesan uletio u svlačionicu i održao ljutiti govor pred igračima, koji su gledaoci prvi put čuli i vidjeli.

"Dajte mi objašnjenje za ovo danas. Recite mi. Da li mislite da je ovo normalno? Način na koji ste igrali je normalan? Problemi se događaju u igri, a šta mi uradimo, svi spustimo glave. Niko ne preduzme ništa. Iskreno, da li mislite da je normalno za ovaj klub ono što smo danas uradili?", pitao je Gvardiola igrače. Slušali su ga bez riječi.

"Ljudi su putovali da nas gledaju, oni nemaju novca da plate grijanje kod kuće, a došli su ovdje da navijaju za nas. A, mi nastupimo na ovaj način? Da li mislite da je to normalno? Vau... Moj tim nije ovakav. Bićemo u problemu. Bićemo u problemu. To ne prihvatam."

Gvardiola je u tom trenutku podigao kažiprst u sobi u kojoj je vladala mukla tušina. Počeo je da ironično podiže ton i da karikira riječi koje izgovara. "'O, počeli smo loše'. Da, počeli smo loše. To može da se dogodi - a kako ste vi reagovali? Imali ste 80 minuta još da igrate. 'Oh, opet su dali gol, oh, lopta je tamo, ne tamo je'...", nije zastajao Gvardiola.

"Hoćete da igrate? Hoćete loptu? Hoćete da se krećete? Hoćete da se borite, da se borite jedan za drugog, kao za brata? Spustite se na zemlju, momci. Na zemlju. Radite više, radite bolje. Budite skromni i ambiciozni, u suprotnom... Akademija je spremna. Za manje od dva i po dana idemo na Old Traford, a oni 10 godina čekaju da nas ubiju. Deset godina. Da li ste spremni? Da li se dobro spremate? Jer sada oni imaju nešto što ste mi danas pokazali da mi nemamo. Imaju glas. Oni su gladni. Mi nismo. Danas ste mi pokazali, mladi i stariji, novi i stari, da vi to ne želite. Vi. Niste. Gladni", akcentovao je svaku riječ Španac.

Poslije pauze od 12 sekundi izgovorio je samo četiri riječi - "Možda sam bio zbunjen". I izašao je napolje.

