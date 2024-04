Ranko Stojić ne dijeli Piksijevo mišljenje! Ko je najbolji golman Srbije? "Kad se selektor odluči..."

Fudbalski analitičar Ranko Stojić govorio o trojici golmana reprezentacije Srbije.

Fudbalsku reprezentaciju Srbije ovog ljeta očekuje Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a selektor Dragan Stojković Piksi moraće dobro da bira igrače za utakmice protiv Engleske, Danske i Slovenije. Čini se da će najjača konkurencija u timu biti za mjesto među stativama, jer Srbija u ovom trenutku ima nekoliko izuzetnih golmana. O tome ko je trenutno najbolji i ko bi mogao da bude selektorov izbor u utorak uveče govorio je bivši golman Ranko Stojić.

Analitičar televizije "Arena sport" analizirao je trojicu golmana reprezentacije Srbije nakon spektakularnih mečeva u Ligi šampiona. Iz njegovih riječi zaključujemo da na selektorovom mjestu možda i ne bi povukao potez za koji vjeruje da će povući Dragan Stojković.

"Po trenutnoj formi... Ne trenutnoj, nego formi zadnjih šest mjeseci ili čak malo duže, Rajković je po meni najstabilniji. To je za golmane jako važno. Najbolji je u kontinuitetu, s vremena na vrijeme bude i najbolji na terenu, igrač utakmice. Rijetko je neko ko gubi utakmice", rekao je na početku izlaganja nekadašnji golman Ranko Stojić.

Nekadašnji reprezentativni golman Jugoslavije osvrnuo se i na mane koje u posljednje vreme pokazuju Vanja Milinković-Savić i Đorđe Petrović, preostala dvojica golmana na koje Srbija najozbiljnije računa, nakon što je Mile Svilar zauvijek precrtan sa Piksijevog spiska. Još ranije je Stojić isticao da mu se ne sviđa takav tretman prema golmanu Rome!

"Malo me brine Petrović, što počinje da pravi greške. Dva kiksa u dvije utakmice, ali dobro, to se dešava. Sve je mnogo brže nego što je bilo u Americi, on će sigurno napredovati još. Vanja Milinković-Savić, mnogo sam ga hvalio u emisiji poslije Svjetskog prvenstva, nemam utisak da napreduje. Dosadan sam već što to ponavljam, ali ko ne napreduje taj nazaduje - to je pravilo u sportu. Volio bih da se probudi, da pronađe neku psihološku svježinu, da sam sebe motiviše, da gleda što više utakmice sa Svjetskog prvenstva, da mu to bude neki motiv da podigne nivo forme. Ja vjerujem da će se i Stojković odlučiti, spada u tu grupu selektora da kad se odluči za nekog vrlo teško neko drugi dobija šansu na toj poziciji", zaključio je Stojić.

Selektor Dragan Stojković Piksi pred Svjetsko prvenstvo u Kataru izabrao je Vanju Milinković-Savića za prvog golmana nacionalnog tima i ta uloga se gotovo nije mijenjala tokom prethodnih godinu i po dana. Čuvar mreže italijanskog Torina proveo je najviše među stativama, dok je iskusniji Predrag Rajković ostao u timu kao drugi izbor među stativama. U međuvremenu se dogodio veliki transfer Đorđa Petrovića u Čelzi, pa je nekadašnji golman Čukaričkog sasvim zasluženo postao redovan na spisku selektora.

