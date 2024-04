Kuman nije dorastao takvom klubu! Pjanić žali zbog transfera u Barselonu: Bh. reprezentativac nahvalio i De Rosija

Miralem Pjanić je u opširnom intervju za italijanski "Korijere delo Sport" govorio o mnogim temama.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Miralem Pjanić (34) je u razgovoru za italijanski "Korijere delo Sport" otkrio da je prelazak iz Juventusa 2020. godine u Barselonu bio greška.

Pjanić je tada za 60 miliona evra stigao u katalonski tim, ali se nije snašao baš najbolje i nakon dvije sezone je raskinuo ugovor nakon čega je otišao u Emirate.

“Da sam znao šta se dešava u Barseloni i kakva je kriza, nikada ne bih otišao tamo. Ipak, Barsa je bila moj san i dugo me je željela. Međutim, tadašnji trener Ronald Kuman nije dorastao takvom poslu i takvom klubu”, kazao je Pjanić i otkrio za koje dvije stvari žali u klupskoj karijeri:

“Prva je što nisam osvojio Ligu šampiona sa Juventusom a druga što nikada nisam zaigrao za Milan. To je fantastičan klub.”

Bh. reprezentativac govorio je i o odlasku iz Rome za koju je odigrao 185 utakmice te postigao 30 čemu je dodao i 44 asistencije.

“Ostao sam u Rimu pet godina i ranije sam odbijao brojne ponude. Juventus me želio na kraju treće godine, ali sam odbio jer sam osjećao da moram još nešto da dam Rimljanima. Nismo uspjeli i onda sam odlučio da probam nešto drugo. Znao sam da je to prava odluka. Tražio me i PSŽ i Napoli, ali otišao sam u Juventus i ne kajem se. Međutim, Roma će uvijek ostati u mom srcu”, dodao je Pjanić.

„Vučica“ od dolaska De Rosija na klupu ovog tima igra preporođeno, a za Pjanića je on savršen nasljednik Murinja.

„De Rosi? Nisam sumnjao da će se dobro snaći. Proveo sam pet godina sa njim i očekivao sam da ću ga jednog dana naći na klupi. Srećna sam, on je prijatelj i volim ga. On pokazuje svoj fudbal i sretan sam zbog obnove ugovora”, rekao je Pjanić pa dodao:

“Kao saigrač, on je uvijek bio prvi koji te je štitio od kritika. Ako je postojao neko ko je govorio loše o tebi, uvijek je bio spreman da te zaštiti. Kao vođa. I on je bio prvi koji je podigao glas i isto radi kao trener. Uvijek nađe prave riječi. On zna kako da zaradi poštovanje svlačionice.”