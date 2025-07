Lebron Džejms napušta Luku Dončića? Stigla ponuda iz starog kluba

Klivlend je zainteresovan za Lebrona Džejmsa, samo ako postane dostupan tokom otkupa.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lebron Džejms mogao bi da nastavi karijeru u Klivlendu, jer je ovaj klub zainteresovan da dovede "kralja", ali pod uslovom da on postane dostupan putem otkupa, piše "Hoops wire". Međutim, plata koja je u Lejkersima predviđena za Lebrona je previsoka za Klivlend, te je i ovaj trejd malo vjerovatan.

Prema istom izvještaju, ako Lebron ne zatraži trejd ili ne pristane na otkup, sljedeća sezona će vjerovatno biti njegova posljednja u tom klubu. S druge strane, "Arizona Sports 98.7" izvještava da "jezeraši" što prije žele da se odreknu Džejmsa, a svima je dodatno maštu uzburkala i činjenica što je legendarni NBA igrač viđen u kampu Klivlenda nedavno.

U slučaju da dođe do rastanka između Lejekrsa i Lebrona Džejmsa, odnosno da dođe do dogovora o otkupu, on bi bio slobodan da potpiše ugovor sa bilo kojim klubom. Malo je vjerovatno da će to biti Klivlend, zbog budžeta kluba, jer bi bilo neophodno izdvojiti 52,6 miliona dolara za platu Lebrona Džejmsa.

Lebron je već igrao za Klivlend

Lebron Džejms već je nosio dres Klivlenda, pošto je u tim stigao kao prvi pik i igrao za ovaj tim od 2003. do 2010, a onda ponovo od 2014. do 2018. i tom prilikom pomogao je ovoj franšizi da obezbijedi jedinu šampionsku titulu 2016. Lebron je još tri puta bio šampion najjače lige na svijetu i četiri puta ponio je titulu najbolje igrača lige.

Osim u Klivlendu igrao je i u Majamiju od 2010. do 2014, a onda je 2018. obukao i dres Lejkersa. Međutim, po dolasku Luke Dončića jasno je da se ovaj tim gradi oko Slovenca, te ne bi čudilo da Lebron zatraži drugu sredinu za igru. Najstariji aktivan igrač (40) u ovoj sezoni bilježio je 24,4 poena uz 7,8 skokova i 8,2 asistencije po meču, a uspijevao je i da ukrade jednu loptu po susretu za skoro 35 minuta na parketu.

Bonus video:

Pogledajte 00:54 Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights Izvor: Youtube/House of Highlights

(MONDO)