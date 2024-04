OBRT – Ćavi ostaje na klupi Barselone! "Mislim da moje vrijeme u klubu nije gotovo"!

Legenda Barselone Ćavi Ernandez se predomislio i ostaje na klupi Katalonaca.

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Nakon poraza od Viljareala Ćavi Ernandez je najavio da 30. juna odlazi iz kluba, uprava je krenula da mu traži zamjenu, a onda potpuni obrt.

Legendarni igrač, a potom i trener Barselone, pojavio se u četvrtak sa predsjednikom kluba Đoanom Laportom i saopštio da ipak ostaje na klupi katalonskog kluba do kraja ugovora koji ističe u junu naredne godine.

Obraćajući se novinarima rekao je da je odustao od odluke da napusti klub na ljeto, pošto su ga igrači boljim igrama ubijedili da ima pobjedničku ekipu, uprkos tome što će sezonu završiti bez trofeja.

"Mnogi ljudi, uključujući moje igrače, natjerali su me da vidim da ovo nije gotovo", rekao je Ćavi i dodao da je bolja igra njegove ekipe bila ključna, kao i osjećaj da ima snage da nastavi.

Bivši španski reprezentativac naveo je da je uvijek na prvo mjesto stavljao dobrobit kluba i ekipe i dok je nekada mislio da je ekipi potreban novi pristup, on sada misli da može da bude uspješan.

"Juče sam rekao Laporti, Rafi, Alehandru, Deku… da imam osjećaj da je tim mnogo napredovao. Prije dvije godine protiv Bajerna smo vidjeli da smo daleko od takmičenja sa timovima na najvišem nivou. Sada mislimd da možemo da se takmičemo sa najboljima u Evropi, to je očigledno", rekao je Ćavi.

On je negirao da nova odluka ima veze s novcem.

"Predsjednik kluba zna da ne bih tražio ni jedan evro, da sam napustio klub prije isteka ugovora", naveo je on.

Odluku da ostane Ćavi je donio tri dana poslije poraza u velikom derbiju od Real Madrida 2:3. Barselona je poslije tog poraza druga na tabeli sa 11 bodova zaostatka za Realom, šest kola pre kraja Primere.

Prošle sedmice Barselona je eliminisana u četvrtfinalu Lige šampiona u dvomeču protiv Pari Sen Žermena.

Prije te eliminacije, Barselona je nanizala 13 utakmica bez poraza, otkako je Ćavi u januaru objavio da odlazi.

"Mislim da moje vrijeme u klubu nije gotovo i vjerujem da možemo da budemo uspješni. Uvjeren sam u to i ova tri mjeseca su me natjerala da to vidim. A pošto je promjena mišljenja znak mudrosti, odlučio sam da promijenim mišljenje", istakao je Ćavi.

On je preuzeo Barselonu u novembru 2021. godine i sa Kataloncima osvojio jednu titulu prvaka Šoanije i jedan Superkup Španije.

Predsjednik Barselone Đoan Laporta rekao je da je srećan što Ćavi ostaje i da je to dobro za stabilnost kluba.

"Ovo su sjajne vijesti. Tim koji imam i koji se još konsoliduje, tim sa mnogo mladih igra treba tu stabilnost. Ćavi je uzor mladim igračima i mi to vidimo, izuzetno sam srećan što ostaje, a ima apsolutno podršku uprave", rekao je Laporta, koji je demantovao da je Barselona u međuvremenu tražila njegovu zamjenu.

"Nismo imali razgovore sa bilo kojim trenerom jer smo čekali da se Ćavi predomisli. Nikakve planove nismo imali do kraja sezone, jedini prioritet, bio je Ćavi", istakao je Laporta.