Sprema se nova transfer bomba! Mohamed Salah će zasjeniti Ronalda, Nejmara i Benzemu!

Mohamed Salah navodno je na vrhu liste želja klubova iz Saudijske Arabije koji su spremni da daju ogromne svote novca.

Izvor: Profimedia

Jirgen Klop napušta Liverpul na kraju sezone, Arne Slot ga mijenja, a šta će biti sa Mohamedom Salahom? Iz Engleske stižu oprečne informacije. "Miror" i "Dejli Mejl" najavljuje spektakularan transfer Egipćanina. Navodno će Al Itihad za njegove usluge izdvojiti čak 130 miliona evra za obeštećenje! Ogromna svota novca za igrača koji u junu puni 32 godine.

Ukoliko do toga dođe mogao bi da zasjeni transfere Karima Benzeme, Nejmara i Kristijana Ronalda. Posebno ako se uzme u obzir koliko u tom dijelu sveta obožavaju Salaha. Novo rukovodstvo "crvenih" na čelu sa Majklom Edvardsom mogli bi da razmotre ponudu ukoliko do nje dođe. Na sve to treba dodati i činjenicu da se Salah posvađao sa Klopom usred utakmice protiv Vest Hema (2:2).

Nije prvi put da su klubovi iz Saudijske Arabije pokazali interesovanje za egipatskog fudbalera. Prošle godine su sve ponude odbijene. Dok spomenuti mediji najavljuju odlazak, drugi poput "Atletika" i "Skaj sporta" tvrde suprotno. Prema njihovim informacijama Slot vidi Salaha kao ključnu figuru u njegovom sastavu i želi da on ostane na "Enfildu" i naredne sezone. Šta će od ta dva da se ostvari? Vrijeme će da pokaže.