"Svi su mislili da će Željezničar da ispadne"

Trener Željezničara Hajrudin Dino Đurbuzović je zabilježio i treću uzastopnu pobjedu na klupi plavih otkako je preuzeo sarajevski tim od Brune Akrapovića

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Željo je u petak u okviru 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine savladao Tuzlu siti (2:0) i riješio pitanje opstanka.

Đurbuzović se poslije utakmice na "Grtbavici" najprije zahvalio navijačima na podršci, a onda naglasio da su svi mislili kako će Željo da ispadne u niži rang.

"Mislim da smo imali tri teške utakmice, bili smo 'u kanalu'. Svi su mislili da ćemo da ispadnemo. Ipak, ima tu i srca i ljubavi i duše. Kako se Željezničar voli, kako se igračima može promijeniti igra…. Trenirali su izuzetno dobro, igrali su prekrasno, lepršavo i mislim da sa ovakvom igrom se vraćamo navijačima, a i oni nama", rekao je strateg Želje.

Prema njegovim riječima, formula za uspjeh je da igrači znaju šta to znači kad igraju u plavom dresu.

"Trebalo im je malo vremena da im to uđe u glavu i kako igra ovaj klub. Mi igramo atraktivno, do noge, igramo povezano. To smo vratili, insistirali na tome. Primili su nas izuzetno, mene i stručni štab. Ovom prilikom čestitam igračima, navijačima, a naravno i stručnom štabu", dodao je Đurbuzović.